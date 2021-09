“Mindy” se debilita a depresión tropical sobre Georgia

El sureste de Georgia y la región costera de Carolina del Sur recibían fuertes lluvias la mañana del jueves a medida que Mindy avanzaba sobre el estado como depresión tropical.

El meteoro tocó tierra en la Isla de San Vicente la noche del miércoles. Se anticipa que Mindy deje hasta 15 centímetros (6 pulgadas) de lluvias en la franja noreste de Florida y porciones del sur de Georgia y Carolina del Sur hasta la mañana del jueves, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC). Existe la posibilidad de inundaciones súbitas en zonas urbanas.

La mañana del jueves, la tormenta se ubicaba unos 125 kilómetros (80 millas) al sur-sureste de Valdosta, Georgia y avanzaba hacia el noreste a 31 km/h (20 mph) con vientos máximos sostenidos de 55 km/h (35 mph), según los meteorólogos.

Se pronostica un movimiento más lento hacia el este-noreste desde el jueves por la noche hasta el sábado. Se esperaba que el vórtice de Mindy se moviera a través del sureste de Georgia el jueves por la mañana y sobre el Atlántico occidental más tarde ese mismo día.

Se pronosticaron pocos cambios en la fuerza hasta el jueves por la noche y se espera un debilitamiento gradual el viernes y se prevé que Mindy se convierta en un mínimo remanente para el sábado.

La alerta de tormenta tropical está vigente desde Mexico Beach, Florida, hasta el río Steinhatchee. La zona se ubica unos 500 kilómetros (300 millas) al este del sur de Louisiana, donde el huracán Ida ingresó a tierra el mes pasado. La región continúa su recuperación tras la devastación causada por el huracán de categoría 4.

Mindy es la 13ra tormenta con nombre en una agitada temporada de huracanes del Atlántico. Según un tuit del investigador de huracanes de la Universidad Estatal de Colorado, Phil Klotzbach, la fecha promedio para la 13ra tormenta de la temporada entre 1991 y 2020 era el 24 de octubre.

Here are the 5 AM EDT Thursday Key Messages for Tropical Depression #Mindy. Follow the latest on this system at https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/QVUEzsikIJ

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 9, 2021