FGR busca que Carlos Treviño declare contra Felipe Calderón

La Fiscalía General de la República (FGR) busca que el ex director de Pemex, Carlos Treviño Medina, declare en contra del ex presidente Felipe Calderón.

Esto, según el propio Carlos Treviño, quien presentó una denuncia de hechos ante el Ministerio Público de la Federación en contra de Emilio Lozoya, a quien acusa de falsedad por la denuncia que hizo el 11 de agosto de 2020, en contra de 17 actores políticos de gobiernos anteriores.

“Me quieren judicializar y mantener recluido en una prisión de máxima seguridad para obtener de mi persona una declaración falsa contra el ex presidente Felipe Calderón y otros funcionarios con los que colaboré cuando fui servidor público. No lo voy a permitir y no lo voy a hacer”, detalla la denuncia a la que MILENIO tuvo acceso.

A diferencia de los casos de Ricardo Anaya y Jorge Luis Lavalle, que también derivan de la denuncia de Emilio Lozoya, el proceso contra Carlos Treviño fue radicado en el Centro de Justicia Penal Federal, con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Esta denuncia de hechos fue presentada el lunes por la tarde por Treviño y su abogado, Óscar Zamudio, y fue promovida contra de quienes resulten responsables, como funcionarios de la FGR.

“El Ministerio Público no ha investigado ni corroborado lo manifestado por un testigo no confiable, de oídas y con incentivo para mentir, por eso tan responsable es Emilio Lozoya por mentir como los servidores públicos que fingen creerle y protegen su declaración mediante la omisión de investigar”, dijo.

​En el documento, Carlos Treviño aseguró que la denuncia de Emilio Lozoya “está construida con base en falsedades, mentiras y hechos sacado de contexto”.

“La información proporcionada por Lozoya Austin en su denuncia de hechos no aporta información esencial ni eficaz y mucho menos fidedigna para la persecución de un delito más grave que los que se le imputan.

“Cambio de versiones y alteración de documentos es es a lo que se ha tenido que recurrir para enderezar las falsedades sostenidas por Emilio Ricardo Lozoya Austin en su denuncia de 11 de agosto de 2020”, agregó.

Fuente: Milenio