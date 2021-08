“¿Y yo por qué?”: AMLO respondió a Anaya que no lo mandó a “hacer esas cosas”

En su conferencia de prensa matutina, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), volvió a arremeter contra el ex candidato presidencial Ricardo Anaya, luego que éste asegurara que el mandatario “está detrás” de la investigación en su contra.

Víctima. Acusándome a mi. Está como para decirle: ‘¿Y yo por qué?’. Yo no te mandé a que hicieras esas cosas. ¿No te diste cuenta? ¿Pensabas que no iba a suceder nada?

De igual manera, Andrés Manuel se mofó de los señalamientos en donde el político del Partido Acción Nacional (PAN) lo acusa de querer dificultar su camino rumbo a los comicios presidenciales del 2024.

“Cómo si yo estuviese preocupado desde ahora por quién va a ser el próximo presidente de México”, expresó en modo de burla.

El Jefe del Ejecutivo aclaró que las acusaciones en contra del panista surgen únicamente de las declaraciones que el ex directivo de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, rindió ante la Fiscalía General de la República (FGR) en las que aseguró haberle entregado 6.8 millones de pesos para la aprobación de la Reforma Energética durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Por esa razón el pasado lunes 24 de agosto, Anaya recibió el citatorio oficial para presentarse a una audiencia vía zoom en el Reclusorio Norte. Sin embargo, declaró en un video en Twitter que no atendería el llamado.

Esta decisión también fue criticada por López Obrador, pues comentó que si Ricardo presume de ser inocente, debería acudir con pruebas y argumentos para defenderse en lugar de “echarme la culpa a mi”; “el que nada debe nada teme”, habría expresado.

“Lo que tiene que hacer es enfrentar el proceso y si es inocente, presentar las pruebas con la verdad, pero no echarme la culpa a mí y decir ‘ya me voy’”, aseveró.

Desde que se dio a conocer la noticia de las investigaciones en contra de Anaya, el presidente y el político han protagonizado una serie de alegaciones, mismas que son respaldadas por integrantes de los bandos a los que cada uno pertenece (oposición y la 4T).

A pesar que dichos intercambios comenzaron desde el escenario digital, la tensión aumentó luego que en la conferencia del lunes López Obrador negara realizar alguna persecución política hacia su excontrincante, así como estar involucrado con la FGR o los jueces del poder judicial.

De esa manera, el tabasqueño aseguró que la estrategia de adjudicarle la culpa era una “maniobra politiquera” de Anaya para deslindarse de su responsabilidad, por lo cual lo exhortaba a declarar.

“Él pensando que así hechandome la culpa, sintiéndose perseguido, la iba a librar. Muy mal (…) Los testigos que menciona, no los conozco (…) Es una maniobra politiquera el salir así adelante”, aseveró.

Por ello, una vez terminado el encuentro oficial, Ricardo le contestó a través de su cuenta de Twitter – esto a pesar de asegurar que se “tomaría una pausa” tras las acusaciones.

“Dice AMLO que él no tuvo nada que ver con el proceso que la fiscalía desató en mi contra. Comprobamos, una vez más, que además de ser un mentiroso, es un cobarde. Arroja la piedra y esconde la mano”, arremetió.

En el audiovisual donde notifica de la carta citatoria, el político panista también ironizó con las propias palabras del presidente al decir: “¡Menos mal que su fuerte no es la venganza!”.

“Claro que soy inocente, pero sé perfectamente que si entro al reclusorio, como López Obrador amablemente me propone, no me van a dejar salir ¿Cómo voy a creer en un juicio justo cuando empiezan por alterar el expediente y cambiar la declaración de Lozoya para poder acusarme”, cuestionó.

De esta forma, y dados los acontecimientos de las últimas horas, Anaya concluyó que “este proceso se inició porque López Obrador así lo ordenó”.

López Obrador negó quererme encarcelar, pero resulta que me acaba de llegar el citatorio para una audiencia en el reclusorio norte. Los delitos que me imputan “solo” suman 30 años de prisión. ¡Menos mal que su fuerte no es la venganza! Vamos para adelante, hasta donde tope. pic.twitter.com/VoIVueuQNE — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) August 23, 2021

Fuente: INFOBAE