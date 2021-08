Murió Charlie Watts, baterista de los Rolling Stones

Charlie Watts, baterista de la legendaria banda británica Rolling Stones, murió este martes a los 80 años de edad en un hospital de Londres

Charlie Watts, batería de la banda británica Rolling Stones, murió a los 80 años, informó este martes Bernard Doherty, publicista del músico.

El legendario miembro de los “Stones” se había sometido recientemente a una operación, lo que forzó su retirada de la próxima gira planeada por el grupo en EE.UU.

Doherty detalló por medio de un comunicado “con inmensa tristeza que anunciamos la muerte de nuestro amado Charlie Watts”.

Murió pacíficamente en un hospital de Londres hoy (martes), rodeado de su familia”, apuntó en el documento.

“Charlie fue un querido esposo, padre y abuelo y también como miembro de The Rolling Stones uno de los mejores bateristas de su generación”, afirmó su publicista.

“Solicitamos amablemente que se respete la privacidad de su familia, miembros de la banda y amigos cercanos en este momento difícil”, agregó.

La muerte de Watts llega semanas después de que el 5 de agosto se anunciara que el. baterista no se uniría a la gira del grupo británico en EE.UU. tras ser sometido a una operación, aunque no se aportaron detalles del problema médico del artista.

En un comunicado, el bateirsta había señalado que estaba haciendo un gran esfuerzo para estar totalmente recuperado, pero que tenía que aceptar la recomendación de los expertos de que esto “llevará un tiempo”.

En 2004, Watts fue tratado de un cáncer de garganta en el hospital Royal Marsden de Londres.

Watts, quien era miembro de los Rolling Stones desde enero de 1963, apenas había cumplido 80 años en junio pasado.

La banda británica tiene éxitos escritos por Jagger-Richards como “(I Can’t Get No) Satisfaction”, “Get Off of My Cloud” y “Paint It, Black”, así como el álbum “Aftermath”.

Fuente: López-Dóriga Digital y EFE