Kathy Hochul toma posesión como nueva gobernadora de Nueva York

La nueva gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, juró hoy por el cargo y se convirtió en la primera mujer al mando de esta región de Estados Unidos, en sustitución de Andrew Cuomo, quien concretó su dimisión ayer tras expresarla hace dos semanas por las acusaciones de acoso sexual en su contra.

Kathy Hochul, quien ocupaba el puesto de vicegobernadora, llega al puesto con la promesa de que su administración no será tóxica, junto con mirar su postulación para las próximas elecciones para el cargo.

“Es un momento emocional para mí, pero es un momento para el que estaba preparada y estoy deseando continuar el trabajo que tenemos que hacer”, dijo en sus primera declaraciones públicas tras convertirse en la gobernadora número 57 de Nueva York.

Kathy Hochul, que al igual que Andrew Cuomo también es demócrata, apuntó que anoche ya habló con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el que, según la nueva dirigente, le prometió todo su apoyo a su gobierno y en particular para hacer frente a los daños causado por la tormenta Henri.

La nueva gobernadora, de 62 años, aseguró que una de sus prioridades es que “el pueblo vuelva a creer en el gobierno” de Nueva York, donde la imagen de la institución se vio afectada por las acusaciones contra Andrew Cuomo.

“Es importante que el pueblo tenga fe, nuestra fuerza proviene de la fe y de la confianza que el pueblo ha depositado en estas oficinas y tomaré esto muy en serio”, dijo en una referencia clara a las circunstancias en las que llega al cargo.

Su predecesor, Andrew Cuomo, de 63 años, se vio forzado a renunciar a su cargo tras diez años como gobernador, tras conocerse 11 acusaciones de acoso sexual a las que una investigación de la Fiscalía General de Nueva York dio credibilidad.

En su discurso, Kathy Hochul también hizo hincapié en que quiere cambiar la cultura de trabajo en la capital de Nueva York (Albany) y que planea imprimir un nuevo “estilo colaborativo”.

Los críticos de Andrew Cuomo le reprochaban, precisamente, su carácter impositivo y poco dialogante, especialmente con otros políticos como el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, con quien Kathy Hochul dijo haberse reunido de manera informal.

La nueva gobernadora que se presentó como una católica de origen italiano y que compareció acompañada de sus hijos, aseguró en respuesta a una pregunta de la prensa que dejará en manos de la Asamblea Legislativa la investigación abierta contra Cuomo por los casos de acoso sexual.

Kathy Hochul dirigirá el estado de Nueva York hasta las elecciones de 2022, aunque ya ha mostrado su intención de presentarse a los comicios para ganarse su cargo en la urnas y completar su mandato.

“Soy la persona más preparada para asumir esta responsabilidad y voy a pedir a los votantes que confíen en mí otra vez”, aseguró a mediados de mes en una entrevista con la cadena NBC.

A través de su cuenta en Twitter, la demócrata también dijo que “es un honor que mi familia y los líderes de la Legislatura se unan a la ceremonia de juramentación como gobernador”.

Honored to be joined by my family and leaders of the Legislature for a ceremonial swearing-in as governor. As public officials, our strength comes from the faith and confidence of the people. I want people to believe in their government again. pic.twitter.com/7tQGUWrbX7 — Kathy Hochul (@GovKathyHochul) August 24, 2021

El ya ex gobernador se despidió ayer de los neoyorquinos con un discurso en el que culpó a la fiscal general de Nueva York, Letitia James, a los políticos y a la prensa de su caída.

“Cuando el gobierno politiza las acusaciones y los titulares condenan sin hechos, se socava el sistema judicial, y eso no sirve a las mujeres, ni a los hombres, ni a la sociedad”, dijo ayer Andrew Cuomo.

En su intervención también tuvo unas palabras para su sucesora, a quien deseó todo el éxito en esta etapa.

Fuente: Milenio