Avalan desafuero del diputado Mauricio Toledo

Cd. de México.- Por mayoría de votos la Cámara de Diputados también aprobó el desafuero de Mauricio Toledo, diputado del PT, por enriquecimiento ilícito.

Ante la Cámara de Diputados convertida en jurado de Procedencia la Fiscalía de la Ciudad de México ratificó su acusación en contra del legislador.

Hizo cuentas de los ingresos de 2012 al 2019 como delegado de Coyoacán y diputados de la asamblea capitalina con su patrimonio y asegura que no cuadran.

“De acuerdo al análisis realizado a los estados de cuenta proporcionados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ascendieron a la cantidad total de 20 millones 826 mil 611 pesos, mientras que la remuneración neta por su cargo público asentada en sus declaraciones patrimoniales en ese mismo periodo fue de 9 millones 406 mil 624 pesos, lo cual, no es congruente entre sí, pues existe una diferencia de 11 millones 419 mil 987 pesos que no fueron declarados y no fue explicado su origen” acus+o Rafael Chong Flores, fiscal Especial en Combate a Corrupción de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México

Poco antes del proceso, Toledo tramitó su licencia para separarse del cargo y evadir el desafuero, pero no pudo y lo llevaron a juicio.

Toledo salió del país, con destino a Chile.

Ahí se supo que Toledo salió del país.

“Según nos informan las autoridades migratorias mexicana el diputado Mauricio Toledo abandonó desde hace algunos días, el 26 de julio pasado, el territorio nacional con destino a la República de Chile. Por ello le hacemos un llamado a que regrese de inmediato al país y se presente ante la autoridad judicial. Un servidor público honesto no huye ni se esconde”, informó el Fiscal anticorrupción de la CDMX.

En su oportunidad y de manera virtual, Epigmenio Mendieta Valdez, defensor de Toledo acusó persecución política. “los hechos que hoy le ponen en conocimiento a ustedes son de hace 9 años, por cierto, esos delitos hoy estarían prescritos. El proceso empezó a partir de una rivalidad por espacios patricios en Coyoacán donde el diputado ha sido diputado local, jefe delegacional, diputados federal en los distritos donde por cierto también ha competido el hoy presidente dela sección instructora, Pablo Gómez y otros personajes, es decir, son rivales políticos”.

Diputados del PT abandonaron la sesión.

El PT se inconformó por el desafuero de su legislador y abandonó la sesión.

Y la votación fue inevitable 381 a favor, 24 en contra y 27 abstenciones para retirarle el fuero al diputado Toledo.

“Ha lugar a proceder penalmente en contra del diputado federal Mauricio Toledo…” declaro Dulce María Sauri, presidenta de la Mesa Directiva de San Lázaro.

Y así la Cámara de Diputados cerró un nuevo periodo extraordinario de sesiones.

Fuente: Azteca Noticias