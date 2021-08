Andrew Cuomo dimite a la gubernatura de Nueva York

Cuomo señaló que por su amor a Nueva York presentó su dimisión.

“La mejor manera en que puedo ayudar es si me hago a un lado y dejo que el gobierno vuelva al gobierno”, así anunció Andrew Cuomo su dimisión a la gubernatura de Nueva York.

Lo anterior, luego de que una investigación encabezada por la Fiscalía de Nueva York recabara información con respecto a las denuncias de acoso sexual interpuestas por 11 mujeres.

En rueda de prensa, Cuomo subrayó que asume “toda la responsabilidad” y que los recursos que se podrían invertir en el proceso en su contra deben utilizarse para combatir la pandemia de Covid-19.

Addressing the people of New York. Watch LIVE: https://t.co/0DOItVsW23

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) August 10, 2021