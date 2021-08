La historia del “Lago de Sangre” en Yuriria uno de los humedales más importantes del mundo

En Guanajuato existen muchos atractivos los cuales son imperdibles de visitar por su hermosura, sin embargo hay otros tantos que aparte de su belleza tienen un misticismo que no te puedes perder, hoy vamos a conocer el contemplativo “Lago de Sangre” ubicado en el centro del municipio de Yuriria, uno de los humedales más importantes del mundo.

Este municipio está ubicado en la zona sur de la ciudad de León, aproximadamente a 1 hora con 59 minutos en carro, pero si lo prefieres también existe la posibilidad de llegar en autobús.

Este pueblo es uno de los más antiguos de todo el estado de Guanajuato, por lo que su historia se remonta al año de 1540 cuando Fray Pedro de Olmos fundo Yuririhapundaro, que significa “Lago de Sangre” nombre original de la región.

Muchos años atrás mientras este lugar era habitado por los antiguos indígenas purépechas, este lugar era una zona pantanosa con aguas que generaban insectos que hacían mal a la población e incluso no podían tener zonas de sembradío pues las tierras no era aptas, por ellos es que Fray Diego de Chávez aprovecho la oportunidad de construir lo que ahora es la primer obra hidráulica de toda América Latina, el canal de Taramatacheo que hoy conocemos como la laguna de Yuriria.

Pero esta no es la única historia que hay sobre esta magnífica laguna, pues se dice que los antiguos habitantes veían como estas aguas desde tiempos lejanos se teñían de un color rojizo casi como la sangre, y cada que estas aguas se pintaban de este tono pasaban acontecimientos extraños, de hecho, hasta la fecha se cree que esta laguna previo el terremoto de año 1985, y al año siguiente el terremoto que azotó la ciudad de San Francisco, California, pues en ambas ocasiones ese rojo intenso floreció.

Sin embargo esto tiene una explicación pues se sabe, que el lugar en donde está colocada esta laguna fue el hundimiento de una montaña que término tapando la vena de fuego de un volcán que daba vida al sistema de lo que ahora conocemos como “Las Siete luminarias”.

Investigaciones recientes señalan que el efecto del cambio en la coloración de las aguas puede deberse a la flora microscópica que habita en el lago y que bajo ciertas condiciones se reproducen rápidamente, intoxicando las aguas y envenenando a los peces, de forma similar que la marea roja.

Así que sean peras o manzanas no puedes perder la oportunidad de visitar este lugar, pasar una tarde de relajación en familia o bien puedes tener un bonito paseo en lancha, alguna actividad recreativa en sus alrededores como un picnic o simplemente esperar el atardecer y verlo con tú persona favorita, esperando que las aguas no se pinten de rojo porque no sabemos que pueda pasar.

Fuente: Milenio

