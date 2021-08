Eiza González protagonizará película sobre la vida de María Felix

Así es, Eiza González se transformará en María Felix en su próxima producción, la cual aún no tiene una fecha definida de lanzamiento.

Junto con Eiza González, la película de María Felix contará con la producción de Matthew Heineman, Linden Entertainment y Walter Rivera.

Este es uno de los momentos más emocionantes de mi vida. Siempre he querido contar una historia que presenta a mujeres, a saber, mujeres latinas. María fue una pionera del movimiento feminista que ayudó a sentar las bases de las futuras activistas. María es una inspiración para mí y para muchos otros. ¡Estoy muy agradecida con el agente de Maria Felix por elegirnos para compartir su historia con el mundo!

Eiza González to star in & produce biopic about the iconic Mexican film star Maria Felix.

Described as a story of love and loss and an exploration of Mexican culture and religion, acceptance, womanhood and fame. pic.twitter.com/tQDf8pLzXw

— Film Updates (@FilmUpdates) August 2, 2021