Sammy Pérez muere tras luchar contra covid-19; le dio un paro cardiovascular

Sammy Pérez, comediante del programa XHDerbez, murió a los 55 años de un paro cardiovascular tras luchar contra el coronavirus, covid-19, y ser intubado, así lo informaron en la cuenta oficial de Instagram. El famoso había presentado varias complicaciones tras ser hospitalizado para vencer el virus; incluso se había informado que la cuenta hospitalaria rozaba el millón de pesos. Te contamos lo que sabemos.

Fue a través de su cuenta de Instagram en donde se informó que el comediante que saltó a la fama por su participación con Eugenio Derbez había muerto.

El comediante murió a las 3:50 horas tras sufrir un infarto cardiovascular:

“En la madrugada de hoy a las 3:50 am, Sammy Pérez acaba de sufrir un infarto cardiovascular, su corazoncito a dejado de latir, intentaron hacerle maniobras para salvar su vida pero no pudieron”, escribieron en la cuenta de Instagram.

Asimismo, en la publicación, explicaron que Sammy Pérez deja un gran vacío en el corazón de todos sus seres queridos y fans:

“Descansa en paz, Sammy Pérez. Nos dejas con un vacío muy grande en el corazón”, escribieron en Instagram para hacer oficial la noticia sobre su muerte.

Sammy Pérez y el covid-19

Recién se indicó que estaba afectado sus pulmones y según los médicos estaba “en la cuerda floja”.

“Samuel se encuentra delicado, llegó muy congestionado, con un pulmón muy lastimado por el covid. Le comentaba a su pareja que está en la cuerda floja”, se informó sobre la hospitalización de Sammy.

Poco después, el mánager del comediante externó que Sammy había sido intubado:

“Hace unos momentos acaban de intubar a Sammy, lo acaban de sedar, por favor sigámosle mandando toda la buena vibra y los voy a mantener informados de cómo va toda la situación”, contó el mánager del comediante.

¿Quién fue Sammy Pérez?

Sammy Pérez, actor y comediante que fue reconocido por su participación en el programa XHDerbez, nació un 3 de octubre de 1965 en Pantepec, Puebla.

En el mundo del espectáculo, Sammy Pérez inició en el año 1993 cuando participó en el Calabozo. También participó en el programa de televisión Toma Libre en donde salía Facundo.

Aunque Sammy Pérez ya era reconocido en aquel momento, fue hasta 1997 cuando saltó a la fama gracias a su participación con Eugenio Derbez en la emisión Derbez en Cuando. Después en 2002 también participó en XHDRBZ.

El comediante creó un vínculo fuerte con los televidentes que incluso formó parte del grupo de las coberturas especiales de Televisa en el mundo deportivo.

Sus primeras apariciones en el humor deportivo fueron en el Mundial de Alemania 2006, cuando formaba parte de la sección Panzona Abierta, donde junto a Miguel Luis eran entrevistados por Eugenio en La Jugada con algunos de los entonces seleccionados nacionales.

Sección Imposible duró poco tiempo, ya que en ese mismo año, Sammy Pérez abandonó la televisión. Posteriormente, en 2008, volvió con Eugenio Derbez para los Juegos Olímpicos de Pekín 2008.

Sammy también fue parte del elenco de la película No se aceptan devoluciones de Eugenio Derbez.

Sammy Pérez y su prometida

Fue en el programa Es Show en que Sammy Pérez acudió como invitado y fue en televisión que el comediante presentó por primera vez a su novia. Además, la pareja contó cómo se conoció y demostraron el amor que se tienen.

En la emisión de dicho programa, Sammy Pérez fue cuestionado sobre su relación, que lo llevo a dar el siguiente paso y proponerle matrimonio a su novia.

“Me convenció el año pasado y fuimos en serio”, contó Sammy.

Sammy Pérez recordó que la conoció en Guadalajara, de acuerdo con el comediante, fue amor a primera vista y le pidió que fuera su novia al segundo día de conocerla.

“Me enamoré de ella y aquí está, fue amor a primera vista y al otro día ya éramos novios. La conocí por el estadio Guadalajara y ya al otro día le dije que si quería ser mi novia, al segundo día”, dijo el actor.

Finalmente, en el programa apareció Zuleika, la novia de Sammy Pérez. La mujer mencionó que vive en Colima y era promotora de venta de avionetas y fumigadores. La novia del comediante contó que su noviazgo comenzó en septiembre.

“Fue en Guadalajara, la conocía por una prima y de ahí empezó todo hace seis meses, en septiembre del año pasado”, dijo la futura esposa de Sammy.

Zuleika dijo que Sammy la conquistó porque es muy romántico y detallista con ella, sin embargo, dijo que es celoso.

“Es muy romántico, muy atento, cariñoso. Lo que me enamoró de él es que todo el tiempo me hace sonreír, es muy divertido (…), él es más celoso. Cuando lo conocí en el momento me hizo sonreír”.

