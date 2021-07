Ratifica comisiones a Salcedo Aquino como titular de la SFP

El nombramiento avalado por las Comisiones unidas de Gobernación y Anticorrupción y Transparencia del Senado, fue enviado al pleno del Senado para que en una sesión presencial sea votado

En comisiones, con 17 votos a favor, cuatro abstenciones (del PAN) y un voto en contra de la senadora panista Lilly Téllez, fue ratificado Roberto Salcedo Aquino como titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Previo a ello, Salcedo Aquino tuvo que comparecer ante senadores de dichas comisiones, donde afirmó que llega a la dependencia para fortalecer el área de control gubernamental, con la finalidad de prevenir la corrupción y poner lupa en los programas de alto impacto económico.

En sesión virtual, el virtual secretario federal sostuvo que otro de los trabajos importantes es la compra de medicamentos, donde se pone principal énfasis en que las compras sean en las mejores condiciones del estado, a pesar del desabasto internacional causado por la pandemia de COVID-19.

“Estamos consolidando el sistema de fiscalización para evitar la discreción y que se enciendan las sirenas de alarma ante cualquier acto de corrupción”, afirmó.

El funcionario recibió críticas por el trabajo que ha realizado hasta ahora la Función Pública en el combate a la corrupción que viene desde el gobierno federal.

El senador panista, Damián Zepeda aseguró que las cosas no han cambiado en materia de combate a la corrupción, ya que aseguró que no se licitan los contratos del gobierno, siguen los escándalos y no pasa nada.

Por su parte, PRI y MC dieron un voto de confianza al nuevo titular de la dependencia y afirmaron que tiene la experiencia suficiente para ocupar el cargo de titular de la SFP.

