María Elena Ríos: A casi 2 años del ataque con ácido, su quinto agresor sigue libre

México.- La saxofonista María Elena Ríos acusó y lamentó que su quinto agresor sigue libre, por lo que la justicia por el ataque con ácido en su contra podría estar lejana a casi 2 años.

“Todos los días al despertar, lo primero que hago es revisar mi celular esperando ver un mensaje o llamada perdida de Arturo Peimbert (fiscal de Oaxaca) informando la captura del quinto agresor”. María Elena Ríos

A través de Twitter, María Elena Ríos dijo que tras el intento de feminicidio en su contra, considera que la justicia está lejos.

Además, expresó que le decepciona que el nuevo fiscal de Oaxaca, Arturo Peimbert, no le ha informado nada de su caso, a pesar de que lo ha exigido públicamente.

María Elena Ríos señala a hijo de Juan Vera Carrizal. La saxofonista María Elena Ríos recordó que desde el ataque el 9 de septiembre de 2019, su vida es otra con cicatrices físicas y emocionales.

Sin embargo, destacó que el acompañamiento de su familia, mujeres y colectivos la han respaldado aunque la impunidad es lo que la priva de recuperarse por completo.

La artista oaxaqueña señaló a “El Junior” como su quinto agresor e hijo del exdiputado priísta, Juan Vera Carrizal, como el segundo autor intelectual de su ataque junto con su padre.

“#ElJuniorSigueLibre si, el quinto implicado en el intento de feminicidio del que fui víctima porque Rubén Vasconcelos lo permitió, y Arturo Peimbert no lo ha detenido. ¿Hasta cuándo este asco de corrupción en Oaxaca? Santiago Nieto no se me olvida tu teatro de los 503. Mentirosos”.

Rubén Vasconcelos “corrupto”, dice María Elena

La joven saxofonista denunció la falta de atención del actual fiscal oaxaqueño Arturo Peimbert, pero más aún del exfiscal Rubén Vasconcelos.

Señaló que Vasconcelos incluso fue “premiado” por el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, con el cargo de secretario de Bienestar de la entidad.

“Ah, y esto no te exime de lo corrupto que fuiste Rubén Vasconcelos, no creas que repartiendo despensas puedes limpiar tu nombre. Eres y serás un corrupto y la historia te lo recordará siempre. #CarcelParaRubénVasconcelos”. María Elena Ríos

María Elena sentenció que buscar la justicia en Oaxaca “es un lujo” y resaltó que en días pasados, el fiscal de Oaxaca celebró su cumpleaños mientras permanece la impunidad.

“También se me olvidó felicitarte Arturo Peimbert, espero que ya tomes con seriedad tus labores como fiscal […] Ni nosotros los chavos nos damos el lujo pues buscamos justicia”, terminó la saxofonista.

Hace unas semanas, María Elena Ríos compartió la realización de un mural en la colonia Buenavista, alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México.

El mural fue parte del proyecto Mujeres Libre y Seguras y fue creado por el artista visual Pedro Peña Reyes, conocido como Sr. Mickrone, como un reconocimiento a su lucha contra la violencia feminicida.

“Tuve la oportunidad de conocer el mural donde Pedro Peña Reyes me plasmó. Gracias al proyecto Mujeres libres y Seguras de la alcaldía Iztapalapa. Ese día inmersos en la brisa fue inolvidable”. María Elena Ríos

La saxofonista agradeció que se plasmara su rostro y dijo que le recordó sus ganas de vivir antes del intento de feminicidio en su contra.

Fuente: SDP Noticias