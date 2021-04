Diputada morenista denuncia en video red de prostitución en San Lázaro del PRI y PAN

La diputada de Morena Nayeli Salvatori denunció en un video la existencia de una presunta red de trata y prostitución que opera al interior de la Cámara de Diputados, sin embargo, momentos más tarde borró el material de redes sociales.

En la grabación que estuvo disponible durante el jueves en sus espacios de internet, Salvatori aseguraba que dicha red de prostitución era operada por las bancadas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN).

Según la legisladora, este esquema operaba en legislaturas pasadas, cuando diputados sostenían relaciones sexuales en el sitio con “cargo a los impuestos de los mexicanos”, algo que se terminó al llegar Morena al poder, pues despidieron a las jóvenes prostituidas.

La legisladora, quien dijo que grababa el material mientras iba a pagar su hipoteca, aseguró que hay una guerra sucia contra ella por hacer en el recinto legislativo bailes para la aplicación de videos TikTok.

Mencionó que aunque ella ha sido blanco de reproches, la gente parece estar dispuesta a votar por el PRI, PAN y PRD, incluso aunque un panista fue detenido por el desvío de 40 millones de pesos.

Salvatori recibió numerosas críticas en junio de 2020 después de publicar un video en el que simula disparar mientras camina con una canción de reggaetón de fondo en la Cámara de Diputados.

En otra ocasión, la legisladora por el Distrito 10, San Pedro Cholula, Puebla, tuiteó que ella “no traga de los impuestos” de los contribuyentes, sino del dinero que gana su marido.

Tras afirmar que cuando llegó a San Lázaro en 2018 había escorts que estaban en la nómina de la Cámara baja, detalló que los legisladores pagaban a estas mujeres lo que quisieran, como viajes o coches, además de 5 mil pesos por encuentro, el cual se llevaba a cabo en una oficina del sitio que una “madrota” preparaba.

“O sea, el PRI y el PAN tenían mujeres que se dedicaban a la prostitución y les pagaban con tus impuestos, se acostaban y tenían relaciones sexuales en la Cámara de Diputados con tus impuestos, en las oficinas que se pagan con tus impuestos”, aseguró Salvatori.

En su video arremetió también contra el Instituto Nacional Electoral (INE), afirmando que el organismo es uno de los más ricos del país y que busca contar nuevamente con presupuesto millonario y que por eso están “tumbando sus candidaturas”.

Por eso pidió reflexionar su voto a los mexicanos, asegurando que mientras había gente que muere de hambre, en la Cámara de Diputados había hasta jacuzzi en las oficinas del PAN, y que ahora hay un gobierno que apoya a los pobres.

Horas más tarde, la diputada eliminó el video “por miedo a represalias” por lo que reveló, sin embargo, llamó a medios de comunicación a abrir una investigación en torno a sus dichos.

Por miedo a que se tomen represalias en mi vs por la declaración que hice, he bajado el video pero exhorto a los medios a que abran una investigación con ex empleados y empleados de, para que les den más información.

Por obvias razones no revelaré el nombre de mi fuente.

— Nay Salvatori (@Naysalvatori) April 15, 2021