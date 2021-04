Edson Álvarez: “El mexicano habla y no tiene la más mínima idea de lo que pasa en Europa”

Edson Álvarez fue uno de los futbolistas mexicanos más señalados desde su llegada a Europa. El futbolista del Ajax no tuvo una rápida adaptación; sin embargo ahora vive su mejor momento con el conjunto holandés. En entrevista con los micrófonos de la Europa League, publicada por Guerreros Aztecas, Edson criticó a los mexicanos.

“El mexicano habla, el mexicano habla y no tiene la más mínima idea de lo que pasa por acá, somos muy pocos mexicanos que estamos en Europa, y como somos pocos, somos el foco de atención y llueven críticas por todos lados. Hay que aprender, disfrutar también, disfrutar que no cualquiera puede estar de este lado, la gente siempre va a hablar, no pasa nada”.

Sobre la derrota del Ajax 1-2 ante la Roma en la ida de los cuartos de final de la Europa League, Edson opinó:

“Seguimos teniendo partidos de preparación, de todo hay mucha enseñanza, jugar contra rivales europeos es muy diferente a jugar con rivales más locales, siempre hay una enseñanza. Ojalá podamos seguir sumando partidos en Europa, porque te dejan mucho aprendizaje, obviamente ganas o a veces pierdes, pero siempre hay una lección que aprender, a base de eso el equipo puede mejorar. Esto es para que el día de mañana en un Mundial te toquen equipos europeos y estés listo, y sepas a lo que te enfrentas”.

El Ajax buscará revertir la serie el próximo jueves 15 de abril, cuando visiten al conjunto italiano en el encuentro de vuelta.

Fuente: Marca.com