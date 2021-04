¿Cómo serán los nuevos libros de texto gratuitos? Esto responde AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó que se van a modificar los contenidos de los libros de texto gratuitos que se usarán en el próximo ciclo escolar, pues, “¿Cómo vamos a estar nosotros impartiendo clases con libros del periodo neoliberal?”.

Cuestionado al respecto, señaló que entre los principales cambios estarán la incorporación de valores a los textos. “Hay un equipo que está trabajando en eso y no hay nada de extremismos. Conocimiento sobre valores, fortalecimiento de valores, espirituales, morales”.

López Obrador también habló de las críticas que han recibido por la supuesta premura en el desarrollo de los libros de texto gratuitos. “Al conservadurismo nunca le ha parecido esto. No es de ahora. Desde los años 40 no les gustó la política educativa del General Cárdenas y echaron a andar una política distinta. Y luego, con el Gobierno del presidente López Mateos -que fue el creador de los libros de texto- se oponían a los libros de texto”

“Ahora que hablamos de que vamos a mejorar los contenidos educativos, lo mismo. Ya los estoy viendo. Necesitamos volver al civismo, a la ética, a la filosofía, a la historia. ¿Qué caracterizó al periodo neoliberal? El individualismo, el aspiracionismo, el triunfar sin escrúpulos morales, el que no tranza no avanza. Entonces, tiene que haber fraternidad. Se tiene que insistir en que sólo siendo buenos podemos ser felices. El amor al prójimo. Preceptos que son universales, que no tienen sólo que ver con las corrientes religiosas”.

Libros de texto gratuitos, ¿al vapor?

Cuestionado sobre la premura al crear los nuevos contenidos para los libros de texto gratuitos, AMLO destacó que la comisión encargada “se formó hace como año y medio. Además, la autorizó el Congreso”.

“Hay una dirección de contenidos en la SEP y desde que entramos al gobierno, estamos planteando esto. No es nuevo”, afirmó.

Fuente: Publimetro