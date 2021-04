Árbitro debe ser eficiente y discreto: Segob al INE; no tiene sentido hablar de fraude: Córdova

Un total de 103 millones 961 mil 362 boletas electorales del Proceso Electoral Federal 2020-2021 comenzarán a producirse en Talleres Gráficos de México, como desde hace 30 años, para posteriormente ser distribuidas en los 32 estados del país, informó el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello.

Al presenciar el arranque de la producción de estos documentos, señaló que estos papeles son fundamentales porque son en los que se depositará la soberanía popular expresada a través del voto de las y los mexicanos. Sostuvo que este es uno de los procedimientos que dotan de certeza y legalidad a los comicios del próximo 6 de junio.

“La boleta electoral en México es uno de los documentos oficiales más seguros del país, pues cuenta con una serie de candados y dispositivos que las vuelven infalsificables. La boleta es una evidencia física de la evolución de nuestra democracia y del perfeccionamiento de nuestro sistema electoral, tras una serie de reformas pactadas entre las muy diversas fuerzas políticas que dieron forma y cauce a nuestra transición, junto con muchos otros elementos técnicos y materiales de nuestros procesos electorales, como el Padrón Electoral y la Lista Nominal, las urnas transparentes, la Credencial Para Votar con Fotografía, el complejo sistema de capacitación electoral, los conteos rápidos, los Programas de Resultados Electorales Preliminares y, desde luego, la ciudadanización de los comicios”, refirió.

“La boleta electoral es una muestra fehaciente y palpable de que hoy en México no tiene sentido, desde hace varios años, hablar de fraude electoral y de prácticas que formaron parte de una lamentable picaresca política, afortunadamente superada, como el “ratón loco”, los “padrones rasurados” o los “muertos que votan”, “las urnas embarazadas”, desde hace ya varias décadas. Hoy México cuenta con un sistema electoral que ha sido reconocido internacionalmente e incluso se ha vuelto un referente para naciones que aspiran a conformar un sistema democrático. Los especialistas suelen referirse al detalle y la transparencia de nuestros procedimientos señalando que el sistema electoral mexicano funciona con la precisión de una maquinaria de alta relojería”.

Córdova Vianello subrayó que otro factor clave para garantizar las condiciones de certeza será el resguardo de toda esta documentación por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

“El INE es un órgano constitucional autónomo muy celoso de su independencia y autonomía, pero también tenemos claro que autonomía no significa autarquía, y por eso mantenemos relaciones de colaboración con todas las instituciones del Estado mexicano”, refirió.

“El INE no sólo es el organizador de los comicios, sino el árbitro de la contienda electoral y, hoy, aunque haya quienes confundan la aplicación de la ley con sesgos o actitudes parciales, lo cierto es que el árbitro seguirá aplicando las leyes y garantizando la equidad y la imparcialidad en el proceso electoral que, desde el pasado domingo, ha entrado en la fase crucial de las campañas proselitistas. Haremos valer la Constitución, las leyes electorales y las normas y lineamientos aprobados, de manera colectiva y colegiada, en el seno del Consejo General. Así lo hemos hecho y así lo seguiremos haciendo”.

El consejero presidente del INE también apuntó el trabajo de colaboración con la Secretaría de Salud para afinar los procedimientos con el fin de que el proceso electoral no se convierta en un factor que altere las curvas epidemiológicas y que, al mismo tiempo, la democracia, en consecuencia, no se convierta en una víctima más de la pandemia.

Por su parte, la secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, destacó la labor de los 400 personas que trabajarán 24 por 7 para lograr la impresión de las boletas electorales en un periodo de 25 días.

“Está fácil y rápido decir 103 millones de boletas, casi 104. Son 961 mil, en selección de color, utilizando 677 toneladas de papel seguridad, con marca de agua INE-bitonal, con dos fibras sensibles y visibles en gris y café y dos fibras invisibles en color amarillo y blanco, como saben ustedes este papel se fabrica en Chihuahua, solamente para este fin y lo trae custodiado el Ejército desde Chihuahua hasta Talleres Gráficos de México”, indicó.

Al mismo tiempo, se hizo énfasis en su ferviente deseo para que la jornada electoral sea ejemplar, por su organización y por la limpieza de sus resultados.

“Eso depende, en primer lugar, de los partidos políticos y de sus candidatos, así como de las autoridades electorales, el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del Presidente Andrés Manuel López Obrador y de los 32 titulares de los poderes ejecutivos de las entidades federativas que ustedes saben y conocieron, suscribieron hace unos días un Acuerdo Nacional por la Democracia, refrendando su obligación y compromiso de acatar el mandato constitucional, que es el de no utilizar recursos públicos para influir en la competencia entre partidos políticos”, argumentó.

“Es una obligación de neutralidad ante partidos y candidatos que como secretaria de Gobernación hoy reitero y refrendo. Me gusta decir que, así como la neutralidad no es indiferencia y lo acaba de decir el consejero presidente, la autonomía no es autarquía. Yo considero que siendo la neutralidad una obligación de los gobernantes, también lo es de las autoridades electorales administrativas y judiciales”.

Sánchez Cordero aseguró que el Gobierno de la República dará al INE, así como al TEPJF, a los institutos y tribunales electorales de las 32 entidades federativas, todo el apoyo que requieran para que, con pleno respeto a su autonomía, cumplan con oportunidad y calidad sus tareas.

“Recuerdo también haber escuchado, hace algunos, años, al entonces Consejero Presidente del IFE, José Woldenberg, afirmar que el árbitro electoral, lo dijo en alguna ocasión, debe ser discreto. Decía Woldenberg y lo cito de memoria ‘que el árbitro no busque el aplauso público, sino el cumplimiento de las reglas del juego’. La premisa es muy clara, por definición, el árbitro es neutral, o no es árbitro”, atajó.

“Es el momento de la suma de voluntades para que las ciudadanas y los ciudadanos participemos, nos informemos, y votemos con la renovada confianza de que nuestro voto es libre, secreto, y será respetado en las urnas, y que de ahí surgirá la legitimidad y el mandato para los gobernantes y legisladores que en los siguientes tres años habrán de representarnos”.

