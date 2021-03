Basilia Castañeda, víctima de Félix Salgado, ya no tomará más acciones en contra del candidato de Morena

Las autoridades están obligadas, ya que se trata de un delito grave, y agravado, dice, pues fue cometido contra una niña de 17 años por un hombre que gozaba entonces de fuero en su carácter de Senador con licencia. Además, acusa que se han violado sus derechos como víctima.

Basilia Castañeda decidió no emprender más acciones penales contra el candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, a quien acusó de violación, informó este domingo.

“He decidido no impulsar más acciones en el ámbito penal pues, hasta el momento, por parte de la FGR y de la FGJG se me han violado mis derechos como víctima. Continuar por esa vía implicará un conjunto de tiempos y esfuerzos, audiencias en el estado de Guerrero, pago de viáticos del abogado y exposición ante autoridades que ya han señalado que no quieren investigar”, señala en un comunicado.

Sin embargo, dice, dichas autoridades están obligadas a hacerlo de oficio, dado que se trata de un delito grave en sí mismo, y agravado, pues fue cometido contra una niña de 17 años por un hombre que en ese momento también gozaba de fuero en su carácter de Senador con licencia. Por lo que la fiscalía deberá seguir investigando.

En el comunicado, explica que el miércoles pasado fue llamada por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena para este lunes 15 de marzo al desahogo de pruebas y presentación de alegatos, mientras que a Salgado Macedonio se le citó para el martes con el mismo objetivo.

“Esta constituye la última etapa de este procedimiento ordinario que continúa abierto por la denuncia interna que yo presenté el pasado 5 de enero ante la CNHJ”, dice. “Quiero reconocer que se aceptó mi petición de que mi testimonio rendido en el procedimiento de oficio fuera tomado en cuenta, junto con el que ya presenté ante la FGR. También se aceptaron las pruebas supervinientes de violencia política intrapartidaria, ejercidas en mi contra y de una de las hijas de mi esposo, desde el día 12 de febrero”.

Sin embargo, señala que la CNHJ no ha actuado con perspectiva de género y, sin tener todos los elementos para juzgar con esta perspectiva, se le cita para desahogar pruebas y rendir alegatos.

“Desde la respuesta al apercibimiento, pues se me insistía en que debía narrar mi testimonio de manera expresa y cronológica y que debía aportar las pruebas idóneas, así como relacionarlas con los hechos narrados, solicité que la CNHJ realizara dos periciales psicológicas, una de las cuales incluía la valoración psicológica del perfil del demandado. Puesto que se me citaba para desahogo de todas las pruebas para la audiencia del lunes 15 de marzo, pero dejaban a mi costa y acción esas dos periciales, solicité que se pospusiera hasta que no se diera respuesta a esa solicitud y, además, insistí en que se diera respuesta a las cuatro solicitudes que he hecho de medidas cautelares. Todo esto me fue negado y se sostiene la audiencia para el día de mañana lunes 15 de marzo”, señala.

Por otro lado, dice, el demandado ha presentado como pruebas la carta de no antecedentes penales y cotejo del procedimiento de oficio. Él alega que este procedimiento no debería continuar, con la excusa de que se le estaría juzgando dos veces y porque la CNHJ no tiene competencia para investigar delitos.

Aristegui Noticias