Se acabó la robadera, AMLO quitará concesión a gasolineras que no venda litros completos

Durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional, este jueves López Obrador informó que se retirarán las concesiones a gasolineras que no vendan los litros completos de los combustibles; asegurando que tiene planes de realizar una iniciativa de reforma para que este tipo de acciones no vuelvan a ocurrir.

El mandatario aseguró que su gobierno busca mejorar el poder adquisitivo de la población y que no haya inflación, es por esto que está en búsqueda de regular los precios de la gasolina, por lo que su costo no debería de aumentar.

“Vamos a ver el comportamiento aquí se acordó y lo repito: La gasolinera que se encuentre que está robando, que no entrega litros completos, estamos ya por hacer una reforma para suspenderle la concesión, se queda sin concesión, se acabó la robadera, al que se le encuentre aparatito en la bomba se cancela la concesión” AMLO

Obrador recordó que se está otorgando un subsidio en el cobro de impuesto a gasolineros, por lo que no debería de haber incremento en el precio de los combustibles más allá de la inflación; no obstante, aseguró que su propósito nunca ha sido reducir el costo del diésel y la gasolina, más bien, que esto se mantenga como al principio de su sexenio y no aumenten.

“La gasolina tiene que costar lo mismo que en noviembre del 2018 en términos reales, no puede costar más, es mi compromiso, lo mismo el diésel. Sí hay especulación porque abusan.” AMLO

Fuente:Kannez