Asegura AMLO plan de protección a candidatos en elecciones 2021

El Gobierno de México anunció un plan para darle protección a candidatos a puestos de elección popular de cara a los comicios del próximo 6 de junio.

En estas elecciones se elegirán más de 21 mil cargos, entre los que se encuentran 500 diputaciones, 15 gubernaturas, mil 900 presidencias municipales, mil 63 cargos en Congresos locales y más de 17 mil entre regidurías, sindicaturas y concejales.

Vamos a presentar un plan para darle protección a candidatos, que no los amenacen, no los agredan, no los intimiden, no los obliguen a declinar por amenazas, por intereses, por todo esto que se presenta en procesos electorales”, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Queremos ahora enfrentarlo para que se garantice la libertad de todos y que sean los ciudadanos quienes elijan, no los grupos de intereses creados, no la delincuencia organizada, no la delincuencia de cuello blanco. Que no haya candidatos a modo, que no haya grandes electores, que digan ‘este va a ser y hazte a un lado, si no atente a las consecuencias’”, refirió.

López Obrador recalcó que ya se está hablando con los gobernadores de todo el país para que haya una acción conjunta de protección a candidatos, sobre todo los referentes a presidentes municipales.

Pedirle a todos los candidatos a que actuemos con firmeza, con aplomo, la libertad no se implora, se conquista y de todas maneras va a haber protección”, argumentó.

Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aseveró que de septiembre de 2020 a febrero de 2021 se han registrado 73 delitos relacionados con acontecimientos políticos, en los cuales hubo 64 víctimas de homicidio.

Fuente: López Dóriga