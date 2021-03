Así arremetió Fernández Noroña contra Aeroméxico “por permitir” gritos e insultos de pasajeros hacia AMLO

Preocupado por la imagen e integridad del presidente Andrés Manuel López Obrador, el líder de los diputados del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, hizo un llamado este martes para proteger al mandatario de “la violencia de la derecha golpista”.

Durante el 108 aniversario del asesinato de Francisco I. Madero y José María Pino Suárez en la Cámara de Diputados, Noroña arremetió contra la aerolínea Aeroméxico por “permitir”, que algunos de sus pasajeros, hayan insultado al presidente el pasado 28 de febrero, al finalizar su vuelo de Guadalajara, Jalisco, a la Ciudad de México.

Acabamos de ver en un vuelo de Aeroméxico cómo es vituperado el compañero Presidente y cómo la empresa no hizo nada

Aseguró que en cambio, si uno de los pasajeros insulta al piloto o a las sobrecargos, son detenidos apenas desciendan; y si algún otro pasajero es injuriado en el vuelo, se atiene a las consecuencias, por lo que considera que dicha aerolínea actuó indiferente.

De manera paralela, el petista también arremetió contra la prensa por difundir el video y a quienes promueven violencia contra López Obrador, señalando que esos planteamientos son desde “el hígado, la rabia y el racismo”.

Y la prensa difunde esta cobarde agresión porque no hay una crítica, no hay un reclamo, no hay un planteamiento; es desde el hígado la rabia y el racismo con quien solo les ha hecho bien, solo ha actuado de manera honesta, comprometida, sirviendo al pueblo con lealtad y patriotismo y celebran ese acto cobarde

“No tienen que enfrentarse a cinco mil elementos del Estado Mayor Presidencial, no tienen que enfrentar al Ejército, a la Policía Federal, a la policía del lugar, vallas, rejas. No tienen que enfrentar nada, porque el compañero Presidente, a pecho descubierto, va caminando por la Patria”, agregó.

Además, recriminó al Partido de la Revolución Democrática (PRD) por comparar a AMLO con el ex presidente Victoriano Huerta, acusado de fraguar el Golpe de Estado donde depusieron y fusilaron a Madero y Pino Suárez

Los intocables del PRD vienen a decir que el compañero Presidente se parece a Huerta. Miserables, en vez de al presidente Madero

El legislador le deseó larga vida al Presidente López Obrador e insistió: “no les toleraremos ni una sola injuria ni un solo uso faccioso más de las instituciones ni un solo atropello y en junio de 2021 nos vemos la cara, les vamos a cobrar. Tonto el que piensa que el pueblo es tonto. Les vamos a cobrar caro cada uno de unos de esos agravios mandándolos nuevamente al basurero de historia”.

El incidente

Este 28 de febrero se viralizó un video en el que alrededor de cinco pasajeros del vuelo comercial gritaron insultos contra el presidente cuando descendía de la aeronave. En él se puede apreciar como desde sus asientos gritaron en repetidas ocasiones “¡Que chingue su madre el peje!”.

Los gritos se escucharon a coro durante algunos segundos; sin embargo, en ningún momento se observó algún tipo de reacción por parte de López Obrador ante la manifestación de descontento de su administración. Al finalizar el material audiovisual se ve a un sujeto, presuntamente AMLO, subir a un transporte individual; sin embargo, esto no ha sido corroborado.

Ante la viralización del video, tanto detractores como simpatizantes de la administración de la 4T han mostrado sus posturas. Por un lado están los críticos usuales del gobierno, como Vicente Fox, que aseguran que esto es muestra de la baja aprobación del político tabasqueño, pues el ex presidente del PAN comentó esta noticia con un “Más y más Mexicanos y Mexicanas arrepentidos. Tu cuando???” en redes sociales.

Por el otro lado, están los que defendieron el nivel de aprobación del presidente y estimaron que un grupo menor a 10 personas a bordo de un avión no contrarrestan los más de 30 millones de votos con los que López Obrador llegó a la presidencia.

Fuente: Infobae