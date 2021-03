Se detecta desvío de recursos por más de 16 millones de pesos del titular de Salud Oaxaca, en pruebas de cáncer de mama

Según el contrato REPSSEO-CAAS-187-2019, Juan Carlos Marquez Heine, pagó un anticipo de más de 28 millones de pesos por 42,686 servicios integrales de detección de cáncer de mama, sin embargo el proveedor solo realizó 12,340 servicios, Marquez Heine, no reintegró a la TESOFE $16,081,699.20 millones.

Con la información proporcionada por la Auditoria Superior de la Federación dentro de la Auditoria de Cumplimiento: 2019-A-20000-19-1015-2020-1015-DS-GF, el Régimen Estatal de Protección Social en la Salud del Estado de Oaxaca a través de su titular Juan Carlos Marquez Heine, habría afectado la Hacienda Pública Federal por un monto de $16,081,699.20 ( dieciséis millones, ochenta y un mil, seiscientos noventa y nueve pesos 20/00 M.N).

Dichos datos fueron confirmados a través de la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 2019-B-20000-19-1015-08-009 y el Pliego de Observación 2019-A-20000-19-1015-06-002. Por medio de los cuales se solicita a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Oaxaca, realice las investigaciones pertinentes para efecto de dar con los responsables de la afectación realizada a la Hacienda Pública Federal y a la salud de las Oaxaqueñas.

Conforme el acuerdo REPSSEO/CAAS/DSPSE/003/2019 , se autorizó por adjudicación directa la contratación del servicio denominado: “PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE DETECCIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE MAMA”, a favor de la empresa denominada MOVIMEDICAL, S.A DE C.V, dicho acto fue pactado a través del contrato REPSSEO-CAAS-187-2019.

Es decir, a través del procedimiento de contratación bajo adjudicación directa, el seguro popular garantizó que la empresa contratada, tenia la capacidad técnica, económica, eficiencia y eficacia para poder cumplir con la obligación pactada.

Sin embargo la ASF detectó que la empresa MOVIMEDICAL S.A DE C.V, solamente cumplió con 12,340 servicios, restando 30,346 servicios pactados en el contrato citado.

EL FRAUDE.

Conforme a la auditoria citada, el seguro popular rescindió el contrato a la empresa MOVIMEDICAL S.A DE C.V, sin embargo el REPSS no amortizó el anticipo al proveedor, el cual consta de una cantidad de $12,028,000.00 (DOCE MILLONES, VEINTIOCHO MIL PESOS) y no hizo efectiva la fianza de cumplimiento y anticipo, la cual consta de $4,053,700 (CUATRO MILLONES, CINCUENTA Y TRES MIL, SETECIENTOS PESOS.

Por lo anterior y violentando lo establecido en los artículos 53 y 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la cláusula décima primera, incisos a), f) y g) del contrato REPSSEO/CAAS/187-2019, la ASF solicitó el reintegro de la cantidad de 16,081,699.20 ( dieciséis millones, ochenta y un mil, seiscientos noventa y nueve pesos 20/00 M.N), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación.

FALTA DE TRANSPARENCIA.

A pesar de que dentro de su portal de transparencia del extinto seguro popular ya no se puede visualizar el contrato, la PNT, revela que la supervisión financiera del mismo estuvo a cargo de la Dirección de Financiamiento y Administración del REPSSEO, a cargo de Blanca Estela Bastida Gordon,

Por otro lado dentro de las generales, del mismo dentro del apartado de mecanismos de vigilancia, hace mención que el contrato fue cumplido conforme las estipulaciones del pedido. Sin embargo, la realidad fue diferente, y es que si Marquez Heine, no hubiese sido detectado, esos 16 millones de pesos, no hubiesen sido regresados y estarían en manos de algún ex funcionario del Seguro Popular.

¿ Y LAS OAXAQUEÑAS?

La ejecución del gasto público se debe de ejercer con visión de estado y de protección de derechos humanos, es decir, que cada peso que el estado ejerza sea en beneficio de la población, en este caso en particular, 30,346 oaxaqueñas no pudieron acceder a su derecho a la salud pública y que probablemente se les detectara a tiempo un posible afección a la salud.

La violencia contra la mujer también se da en desvíos de recursos dentro de contratos públicos que les benefician, ¿Porqué específicamente este contrato tenia que no ser cumplido? y poner en peligro la vida y salud de estas. Y a pesar de esto, no garantizar el contrato a través de las protecciones legales necesarias.

Es necesario que la SCTG, agilice las investigaciones.

