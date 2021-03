Morena define hoy candidatura en Guerrero

La Comisión de Elecciones de Morena resolverá hoy el futuro de la candidatura de su partido en Guerrero y se espera que ratifique a Félix Salgado Macedonio, quien ganó la encuesta realizada en diciembre, o bien, determine que su perfil no es congruente con los principios del partido y seleccione entre los aspirantes una nueva postulación.

La dirigencia nacional del partido informó anoche que “luego de explorar vías para su cabal cumplimiento, la comisión de elecciones decretó un receso para continuar sus trabajos el día de mañana (hoy), y estar en condiciones de tomar las decisiones conducentes”.

Ayer, la alcaldesa de Acapulco, Adela Román, informó que fue solicitada su presencia en la sede nacional de Morena, lo mismo que la de Félix Salgado Macedonio y Amílcar Sandoval, quien esta madrugada confirmó que no participaría en la reposición del proceso.

Este fin de semana, tras la solicitud de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de que la Comisión de Elecciones debía reponer el proceso interno del partido, tanto Nestora Salgado como Luis Walton confirmaron su interés por ser nuevamente considerados; sin embargo, ninguno de los dos fue convocado a la reunión con la dirigencia morenista.

El próximo miércoles el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero deberá confirmar la validez de las candidaturas registradas y hasta ahora Morena solo tiene registrado al senador con licencia, Félix Salgado Macedonio, quien es señalado por haber presuntamente abusado sexualmente de tres mujeres.

Encabezadas por la secretaria general de Morena, Citlalli Hernández, quien forma parte de la comisión nacional de elecciones, un grupo de al menos 500 mujeres de Morena aseguró que no quitará el dedo del renglón e insistirá en que la candidatura del senador con licencia no es idónea.

“Reconocemos en la resolución la restitución del proceso, pero no dejamos de estar alertas ante la ambigüedad cuando mencionan al ex candidato como figura agraviada. Por ello, una vez más, como mujeres de Morena comprometidas con la eliminación de todo tipo de violencias contra las mujeres, nos ponemos del lado de las víctimas y recordamos que el perfil de Félix Salgado Macedonio no cuenta con la ética, reputación, probidad ni integridad que Morena exige en sus estatutos y principios para participar en nuestro partido”.

Por ello, “confiamos en que la comisión nacional de elecciones no registrará a Félix Salgado Macedonio por no cumplir con el requisito de idoneidad, de probidad y por las denuncias penales que pesan en su contra”.

Desde la Comisión Nacional de Elecciones de @PartidoMorenaMx acataremos la resolución de la @CNHJ_Morena y mañana tomaremos las determinaciones conducentes https://t.co/viLT6ylNNf — Mario Delgado (@mario_delgado) March 1, 2021

En entrevista con MILENIO, Nestora Salgado dijo que se mantiene “muy respetuosa” respecto al proceso contra Félix Salgado Macedonio, “no me toca ser juez, no me toca juzgar al compañero, yo fui víctima, a mí se me encarceló injustamente; acusarme de algo que verdaderamente nunca sucedió, por eso me he mantenido callada, no soy yo quien va a decidir, hay autoridades correspondientes”.

Fuente: Milenio