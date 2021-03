Joven burla seguridad de Palacio Nacional, se filtra a conferencia AMLO

Durante los primeros minutos de la transmisión de la conferencia matutina de este lunes, un joven logró traspasar las barreras de seguridad de Palacio Nacional para entrar al escenario a hablar con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Mientras el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield Padilla, hablaba sobre los precios de la gasolina, un hombre salió de la parte trasera del escenario y subió al templete para dirigirse directamente a López Obrador.

No se interrumpió la conferencia ante este acontecimiento, ni Sheffield Padilla detuvo su informe. El presidente y el joven hablaron cara a cara durante unos minutos, tomándose por los brazos.

Fue hasta que subió también al templete la titular de la Oficina de Atención Ciudadana de la Presidencia, Leticia Ramírez, que ambos se separaron y el hombre acompañó a la representante fuera del escenario.

Poco después se informó que el joven había logrado traspasar los cercos de seguridad de Palacio Nacional e ingresar al Salón de Tesorería, desde donde se realiza la transmisión de las conferencias, para hacerle una petición directa al

“El joven es un joven de 31 años de edad, se llama José Luis y tiene una gran desesperación porque me dice que le plantaron droga y por lo tanto lo metieron a la cárcel dos años, estuvo ahí y no tuvo el apoyo de ningún abogado, no tuvo el apoyo de nadie”, informó Leticia Ramírez.

Añadió que el joven le contó que al salir de prisión no encontró posibilidades de salir adelante, que actualmente vive con su madre y no le permiten ver a su hija: “no puede encontrar un camino para rehacer su vida”.

En lo que restó del informe diario, el joven se mantuvo en la oficina de Leticia Ramírez y al final de la conferencia, aún no se sabía cómo había logrado burlar a la seguridad de Palacio Nacional.

“No se puede tener tanta vigilancia”, aseguró el presidente, “yo no tengo guardaespaldas porque el que nada debe nada teme y estoy tranquilo con mi conciencia”.

“El que lucha por la justicia no tiene nada que temer, pero todo mundo tiene riesgos, todos. Siempre he tenido comunicación con la gente”.

