Sánchez Cordero está satisfecha con su desempeño en la Segob, a pesar de la violencia de género que enfrenta

Olga Sánchez Cordero reconoció que en los dos primeros años de la administración federal no ha sido nada fácil como mujer ser titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), porque ha sufrido violencia de género en las reuniones del gabinete de seguridad y críticas por parte de los medios de comunicación.

Al participar de manera virtual en el MX CONFERENCE 2021, organizado por la Universidad de Harvard, la encargada de la política interna del país recordó que cuando dijo que sufría de violencia en las reuniones de seguridad, era cierto, porque se hacían grupos de puros hombres, y nadie la volteaba a ver antes que llegara el presidente.

“Ahí estaban cuchicheando todos, verdad, menos yo, yo no estaba incluida en esas bolitas de funcionarios. Ahora afortunadamente ya tenemos una secretaria de Seguridad, afortunadamente, porque ahora si ya no se hace esto, pero definitivamente era una situación que a la mejor para ellos no era importante, es más, ni la percibían como tal… y por qué no la perciben como tal, porque es una cultura distinta, porque ni siquiera la sienten, porque ni siquiera se dan cuenta, porque es lo natural y lo normal en la cultura constante de este patriarcado y este machismo”, indicó.

En el foro “Participación política de las mujeres en México: Retos y temas pendientes”, Sánchez Cordero aseguró que está satisfecha con su desempeño como titular de la Segob, aunque subrayó que las mujeres tienen que trabajar al doble o al triple para dar resultados, para poder avanzar y ofrecer mejores cuentas que los varones que han estado en esas posiciones privilegiadas.

En este sentido, lamentó que por su condición de mujer los medios de comunicación la llamen adorno o florero.

Fuente: Excelsior