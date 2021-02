EL PAN EN OAXACA A PUNTO DE POSTULAR AL CANDIDATO DE MAYOR EDAD EN EL PAÍS EQUIDAD DE GÉNERO PODRÍA MODIFICAR CANDIDATURA

El priista que este año cumple ochenta años busca a través del Partido Acción Nacional llegar a la cámara de diputados como el legislador de mayor edad de la próxima legislatura.

En 2015 llego a la LXIII legislatura a la edad de 74 años otorgándole a la bancada priista el récord de contar con el diputado de mayor edad de la legislatura, no fueron pocas las ocasiones en las que el sueño le venció durante las sesiones en el pleno del congreso, por lo que su participación ya no rindió ningún fruto significativo, la Comisión de Asuntos Indígenas fue gris como nunca, y es obvio que la edad ha cobrado factura, el cansancio ya se refleja en su andar cotidiano y su salud es una preocupación constante para su círculo cercano, pues la misma se ha deteriorado drásticamente en los últimos años. En esta ocasión y ya con 80 años a cuestas Vitalico Cándido Coheto Martínez busca apropiarse de la designación panista para contender por el distrito 4 federal en el estado de Oaxaca, zapoteco oriundo de Talea de Castro, comunidad enclavada en la sierra norte de Oaxaca no presume su lengua materna pues no la habla con fluidez y aunque en su currículum incluye una Licenciatura en Pedagogía por la Escuela Normal Superior de México y una maestría por la misma institución al consultar en la base de datos de la SEP sólo acredita ser profesor de educación primaria, profesión que acredita desde 1967 y que abandonó poco tiempo después para dedicarse de lleno a la política, las múltiples ocupaciones tal vez no le han permitido terminar sus trámites de titulación, a pesar de tener las mejores intenciones al arriesgar su salud y energía en su aspiración, sus posibilidades de ganar son muy bajas, dejo compromisos políticos abiertos y otros incumplidos, el resultado puede ser lapidario.

COHETO MARTÍNEZ AL PAN

A través de la providencia SG/129/2021 el Partido Acción Nacional invitó a su militancia y a la ciudadanía a participar en su proceso de selección de candidatos a las diputaciones de mayoría relativa misma que se declaró desierta dado que no hubo registros de militantes, ante esta circunstancia la selección de las candidaturas se llevó a cabo por Designación y es cuando Coheto Martínez y Carmelita Ricardez Vela fueron registrados como candidatos a los distritos 4 y 10 respectivamente, en el entendido que dichos distritos dentro de la Coalición Va x México le corresponden al Partido Acción Nacional, dentro de la negociación no hubo resistencia pues el PAN buscaba hacerse de la mayor cantidad de distritos locales a cambio de los distritos federales, sin embargo aquí es donde les viene el gran problema a los blanquiazules, pues el acuerdo del comité ejecutivo nacional por el que se aprueban los criterios para el cumplimiento de las acciones afirmativas para garantizar la paridad de género en las candidaturas a diputados federales por el principio de mayoría relativa que postulará el partido acción nacional, con motivo del proceso electoral federal 2020 – 2021 contempla que las dos diputaciones que le corresponden al PAN en el estado de Oaxaca deben ser encabezadas por mujeres y al marcar a Coheto Martínez como candidato no se da cumplimiento a dicha determinación, la alianza Va x México en Oaxaca debe postular por lo menos a 5 mujeres o hacer los ajustes a nivel nacional para compensar la diferencia, el partido MORENA de igual forma analiza si cambia al polémico líder de la sección XXII Azael Santiago Chepi como candidato en el mismo distrito para postular a una mujer y dar cumplimiento a los acuerdos en materia de paridad de genero.

LA JAESPO NIDO DE FLOJOS

A punto está de cumplir un año sin laborar la JAESPO (Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca), este organismo sectorizado en la Secretaría General de Gobierno es el único en la administración estatal que se encuentra paralizado en su totalidad, es encabezada la Lic. Cecilia Ana Lilia Baños Terrones una de las pocas piezas que aun permanece en el cargo perteneciente al grupo del ex Secretario General de Gobierno Héctor Anuar Mafud Mafud, ha paralizado a la Junta a través de sendos escritos que usan como base la pandemia pero que no justifican a través de los acuerdos correspondientes emitidos por las instancias de Salud estatal o federal las razones para no regresar a laborar no justifican la parálisis total ni el por que no han regresado escalonadamente, a estas fechas deberían laborar ya con cierta normalidad sin embargo han monopolizado la holgazanería y acumulan ya grandes cargas de trabajo, es sabido por todos que el sector publico ha sido afectado, pero en su gran mayoría han regresado paulatinamente o han trabajado en diversas modalidades para no afectar a la ciudadanía, el Poder Judicial Federal y el Poder Judicial Estatal dan prueba y ejemplo de ello, han logrado implementar protocolos de atención ciudadana que han permitido el regreso a sus actividades, por su parte la JAESPO sin justificación no regresa a laborar y esta causando un daño en detrimento al erario estatal, en los juicios laborales mas de un 80% le son favorables a los empleados ya sea en la primera o en la segunda instancia, al no correr los plazos procesales no existe trabajo de conciliación ni se emiten las sentencias correspondientes los juicios se vuelven largos y los laudos implican liquidaciones o pagos de sueldos caídos y otras prestaciones en cantidades exorbitantes. No cabe duda que el gobernador Murat debería darle una revisión a fondo a esa bomba de tiempo que le están dejando, más de mil juicios laborales sin avance, terrible situación.

CANDIDATURAS COMUNES

En el escenario político estatal siguen los reacomodos, en poco más de 30 municipios habrá candidaturas comunes para buscar quitarle a MORENA municipios estratégicos, Oaxaca de Juárez, Tuxtepec, Salina Cruz, Juchitán, Pinotepa y Xoxocotlan entre otros, podrán entrar en la lista sin embargo habrá que esperar para ver si la fórmula funciona en todos los municipios, los candidatos de MORENA serán derrotados solo si los candidatos opositores tiene la fuerza suficiente para que la ciudadanía opte por un reajuste ante el mal desempeño de los gobernantes emanados de MORENA.

Fernando Tavares@

lamuladeblancas