𝗚𝗮𝗿𝗮𝗻𝘁𝗶𝘇𝗮 64 𝗟𝗲𝗴𝗶𝘀𝗹𝗮𝘁𝘂𝗿𝗮 𝗱𝗲𝗿𝗲𝗰𝗵𝗼𝘀 𝗲𝗹𝗲𝗰𝘁𝗼𝗿𝗮𝗹𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝘀𝗲𝗰𝘁𝗼𝗿𝗲𝘀 𝘃𝘂𝗹𝗻𝗲𝗿𝗮𝗯𝗹𝗲𝘀 𝗲𝗻 𝗢𝗮𝘅𝗮𝗰𝗮

Durante el ejercicio legal de la LXIV Legislatura local, el Congreso de Oaxaca ha aprobado una serie de reformas en materia polĂ­tico-electoral, con las cuales ha dado respuesta a las demandas de distintos sectores vulnerables de la sociedad.

La comunidad de la diversidad sexual, mujeres, personas menores de edad e integrantes de los pueblos y comunidades indĂ­genas y afromexicanas de Oaxaca, han sido las personas beneficiadas con estas acciones del Poder Legislativo.

En este contexto, los y las diputadas establecieron como causal para decretar la nulidad de una elección, cuando se acredite violencia política en razón de género, siempre y cuando el candidato que cometió el acto haya resultado ganador. Lo anterior tras aprobar reformas y adiciones al Artículo 114 Bis de la Constitución Política Local, y al Artículo 9 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca (LIPEEO).

Otra reforma realizada a la LIPEEO y que garantiza los derechos de las personas menores de edad, es la adición del pårrafo 5 al Artículo 247 de esta Ley, que ahora establece la plena protección de la imagen e identidad, difundidas en campañas político-electorales, de niñas niños y adolescentes.

Quedó establecido que no se podrå recurrir a imågenes de personas menores de edad como recurso propagandístico de manera indiscriminada. Sólo podrå usarse cuando exista el consentimiento, por escrito o cualquier otro medio, de quienes ejerzan la patria potestad o tutela, así como la opinión de la niña, niño o adolescente en función de la edad y su madurez.

En atención al respeto de la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, la Diputación oaxaqueña también determinó que se deberå llevar a cabo el proceso de consulta previa, libre e informada, cuando el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana Oaxaca (IEEPCO), pretenda emitir medidas administrativas o acuerdos que sean susceptibles de afectar sus derechos.

De esta manera se garantiza que la autoridad competente no violente la libre determinaciĂłn y no cause algĂșn daño o perjuicio que pueda ser irreparable. Esta adecuaciĂłn tambiĂ©n permite que las medidas tengan el consentimiento de la Asambleas Generales Comunitarias, las cuales serĂĄn encargadas de aprobar o ratificar cualquier modificaciĂłn a sus sistemas normativos internos.

Asimismo, el Pleno Legislativo cumplió con el compromiso de salvaguardar los derechos de las mujeres transgénero, al instaurar mediante una reforma al Artículo 2 de la LIPEEO, el concepto jurídico la usurpación de identidad de género.

Ahora, la redacciĂłn de esta normatividad a la letra dice: “UsurpaciĂłn de identidad de gĂ©nero, es el acto mediante el cual un ciudadano o persona se autoadscribe de manera mendaz a gĂ©nero diverso al propio, con el fin de beneficiarse de las acciones afirmativas para cumplir con el requisito de paridad de gĂ©nero y alternancia”.

TambiĂ©n, se modificĂł el ArtĂ­culo 188 de la misma legislaciĂłn, para establecer que el IEEPCO, en caso que algĂșn partido polĂ­tico, candidato o ciudadano advierta la posible usurpaciĂłn de identidad de gĂ©nero por parte de un candidato, deberĂĄ denunciarlo ante la instancia correspondiente para su substanciaciĂłn.