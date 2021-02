Nuevas condiciones de uso, para usuarios de WhatsApp

Las nuevas condiciones de uso de WhatsApp han sido objeto de polémica durante las últimas semanas. De hecho, la compañía se vio obligada a dar un paso atrás y posponer su entrada en vigor para ganar tiempo y explicar los cambios a sus usuarios.

La nueva fecha de entrada en vigor es el 15 de mayo. Pero, ¿qué ocurre si una persona no acepta las nuevas condiciones antes de la citada fecha? Esto es lo que dice la compañía en su propia página web:

WhatsApp no eliminará tu cuenta. No obstante, no tendrás acceso a todas las funciones de WhatsApp hasta que las aceptes. Durante un breve período, podrás recibir llamadas y notificaciones, pero no podrás leer ni enviar mensajes desde la aplicación.

Las nuevas condiciones de WhatsApp podrán ser aceptadas los usuarios de la plataforma incluso después del 15 de mayo. No obstante, la compañía aclara que se aplicará la “política relacionada con usuarios inactivos”. Esta expone lo siguiente:

En general, se eliminan las cuentas de WhatsApp que estén inactivas por más de 120 días a fin de mantener la seguridad, limitar la retención de datos y proteger la privacidad de los usuarios. Se considera que hay inactividad cuando el usuario no se conecta a WhatsApp.

A partir del 15 de mayo, por lo tanto, aquellos usuarios que no hayan aceptado las nuevas condiciones no podrán utilizar la aplicación con normalidad. Si, una vez pasados 120 días a partir de dicha fecha, no han entrado en la aplicación y aceptado los nuevos términos, su cuenta se borrará automáticamente de la plataforma.

Las nuevas condiciones de WhatsApp implican que la compañía puede compartir ciertos datos de sus usuarios con Facebook. Esto causó una importante polémica entre los usuarios de la plataforma, que temen por su privacidad.

No obstante, son varios los matices a tener en cuenta respecto a estas nuevas condiciones. En primer lugar, los mensajes enviados a través de la plataforma están cifrados de punto a punto. Esto quiere decir que solo el emisor y el receptor pueden conocer su contenido. Ni WhatsApp ni ningún posible intermediario podría llegar a leerlos. Por lo tanto, una vez aceptados los nuevos términos de uso, Facebook no podrá acceder a los mensajes enviados a través de la plataforma y usarlos para mostrar publicidad.

Otro punto a tener en cuenta es que estas nuevas condiciones no afectarán a los ciudadanos de la Unión Europea debido a la regulación existente en la región y los acuerdos vigentes con los reguladores.

La compañía, hace unas semanas, aclaró la finalidad de la nueva política en un comunicado:

La actualización incluye nuevas opciones para las personas que compartan mensajes con empresas en WhatsApp, y proporciona una mayor transparencia con respecto a la forma en que recopilamos y usamos los datos. Si bien hoy en día no todos los usuarios realizan compras a empresas en WhatsApp, consideramos que cada vez más personas elegirán hacerlo en el futuro, por lo que es importante que conozcan bien los servicios. La actualización no expande nuestra capacidad de compartir datos con Facebook.

