Protege Congreso autonomía de los pueblos y sus Sistemas Normativos Internos

La Diputación local modificó la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca (LIPEEO) a fin de evitar afectar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en la entidad.

Esta reforma establece que se deberá llevar a cabo el proceso de consulta previa, libre e informada, cuando el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana Oaxaca (IEEPCO), pretenda emitir medidas administrativas o acuerdos que sean susceptibles de afectar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.

La modificación realizada por el Poder Legislativo garantiza que la autoridad competente no violente la autonomía de los pueblos y comunidades; pero principalmente, no cause algún daño o perjuicio que pueda ser irreparable. En cambio, permite que estas tengan el consentimiento de la Asambleas Generales Comunitarias, las cuales serán encargadas de aprobar o ratificar cualquier modificación a sus sistemas normativos internos.

Además, forma parte de la armonización con la Ley de Consulta Previa, Libre e Informada para los Pueblos y Comunidades Indígenas y Aformexicanas, la cual obliga a los Órganos autónomos, en este caso el IEEPCO, a realizar consultas cuando se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectar directamente a los pueblos originarios.

Esta modificación fue impulsada por las congresistas Gloria Sánchez López, Laura Estrada Mauro, Emilio Joaquín García Aguilar, Saúl Cruz Jiménez y Pável Meléndez Cruz, y dictaminada por las Comisiones Permanente Unidas de Democracia y Participación Ciudadana y de Pueblos Indígenas y Afromexicanas.

-0-