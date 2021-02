No descarta Javier Villacaña emprender acciones legales contra difamaciones de panistas

El aspirante a contender por la presidencia municipal de Oaxaca de Juárez, José Javier Villacaña Jiménez no descartó emprender acciones legales contra un grupo de panistas que lo tacharon de corrupto sin presentar pruebas.

Lo anterior, luego de que la expresidenta del Partido Acción Nacional (PAN) María Isabel López López arremetió contra el priísta con argumentos falsos, por lo que el priísta le exigió una disculpa pública y retractarse de sus cometarios.

Villacaña Jiménez indicó que no permitirá que un conflicto interno del PAN ‘salpiqué’ a su persona, toda vez que en su carrera política ha solventado cualquier señalamiento, por lo que pidió pruebas de cualquier acusación en su contra.

“Esta señora no me conoce y ni yo a ella, pero algo que no voy a permitir es sus calificativos hacia mí persona”, sostuvo Javier Villacaña.

Añadió que es respetuoso del proceso electoral y de las negociaciones que llevan a cabo los dirigentes de los partidos políticos para pactar las candidaturas comunes, sin embargo, refirió que en Partido Revolucionario Institucional indicó que han aprobado su aspiración.