Las mujeres deben vencer en la lucha desigual que enfrentan por la justicia de género

Las definiciones de quienes serán candidatos a diputados plurinominales al interior del PRI han generado diversas opiniones, mientras la inclusión de algunos generó fuertes cuestionamientos otros casos han significado gratas sorpresas.

De los pocos candidatos con peso específico y arraigo social que llevará el PRI dentro de su oferta política en el proceso electoral 2021 destaca el caso de Eufrosina Cruz Mendoza, en otros tiempos solo el Partido Accion Nacional vislumbro en su persona un activo de gran valor por su marcada trayectoria de esfuerzo y superación, esto la impulsó en el plano legislativo estatal y posteriormente en el federal a encabezar la agenda indigenista que por muchos años había sido exclusiva del PRI, llevó con éxito sendos proyectos legislativos que modificaron la constitución de su estado y la constitución federal en beneficio de los mexicanos y se involucró fuertemente en los temas del campo, desarrollo social, economía y trabajo, quienes apostaron por ella no se equivocaron, tuvo un destacado crecimiento que la curtió en la arena legislativa y en el servicio público.

En 2017 el Revolucionario Institucional modificó sus estatutos, uno de ellos, el 181 estableció en su penúltimo párrafo la posibilidad de que los ciudadanos simpatizantes con prestigio y fama pública puedan ser postulados por ese partido, así fue como en 2018 José Antonio Meade Kuribreña estrenó la modificación estatutaria y fue ungido como candidato presidencial, a dos años de distancia la sociedad aún debate si fue un acierto o un error haberle dado el voto de confianza al actual mandatario o si habría valido la pena confiar en un candidato como Meade con amplía experiencia y que proyectaba una visión diferente de país y que a la postre absorbió sobre si todos los negativos del partido que lo postuló en su aspiración presidencial.

Por ello en la actual definición de candidatos a diputados plurinominales el caso de Eufrosina Cruz llama la atención, es la única candidata que no obedece a una cuota de poder y que resalta del resto de los nombres por la trayectoria que ha mantenido en los últimos diez años, trabajo, superación, compromiso, desarrollo personal, en fin un ejemplo para muchas más que ven con dificultades como romper la cadena de injusticia social a la que se encuentran atadas. Eufrosina en definitiva es una mujer que ha venido de menos a más y que aún no ha llegado a su etapa de madurez en la política, su gran personalidad le ha permitido ir ganando a pulso espacios de representación que ahora son transitados por otras mujeres que ven en su ejemplo una inspiración genuina de crecimiento personal, quien haya planteado y tomado esa decisión dentro del PRI no se equivocó, Eufrosina representa sangre nueva, buen ejemplo de trabajo y de superación y por encima de todo resultados para la sociedad.

Los comentarios de inconformidad surgidos de la base femenil priista solo se pueden entender en el contexto de la negociación política, pero deben ser superados pronto, las mujeres han transitado caminos muy difíciles para llegar a la paridad y equidad, también ha sido difícil luchar contra la violencia política que han vivido por tantos años, hoy no es momento de dividir, vencer significa que más mujeres puedan ocupar espacios de representación popular, vencer significa que todos los partidos políticos incluyan por reconocimiento y no por obligación a mujeres de trayectoria social en sus listas de candidatos, vencer implica dar el primer paso, vencer significa llegar al final del camino, llegar a donde ninguna ha llegado.