Refutan a Rosario Piedra su ausencia y negligencia ante pandemia por covid-19

Diputados de oposición recriminaron el actuar de la ombudsperson nacional, Rosario Piedra Ibarra, por su nulo trabajo durante la pandemia y le recordaron los temas de acoso laboral contra exfuncioanarios y el derroche de recursos luego de que se exhibiera un refrigerador en sus oficinas con cortes de carne, durante la protesta feminista que derivó en la toma de las instalaciones de la calle de Cuba.

En medio de una gestión polémica por las “ausencias” de la ombudsperson nacional, Rosario Piedra, en diversos temas, incluidos aquellos relacionados con la pandemia por covid, la funcionaria rindió un informe virtual de labores ante el Congreso en el que legisladores de la 4T la arroparon y los de oposición la acusaron de desaparecer durante la pandemia.

En él, Piedra señaló que al momento los principales logros de su gestión son un ahorro del 36% del gasto de operación y la reestructura de la dependencia.

La funcionaria justificó que ésta se ha llevado a cabo “bajo circunstancias difíciles, tomando en cuenta la pérdida de documentos de quejas de expedientes debido a la toma de una de nuestras oficinas, y sobre todo a la contingencia provocada por el covid-19, a pesar de lo cual se han logrado avances”. Y precisó que en las oficinas que fueron tomadas en septiembre (ubicadas en la calle de Cuba, Centro Histórico), ya no se encuentran víctimas en este momento. “No queda ya en esas oficinas ninguna de las víctimas cuyas demandas motivaron la toma”, aseguró.

También afirmó que en otros países las defensorías de derechos humanos cerraron sus puertas durante la pandemia. Y al referirse a la violencia de género, hizo un llamado a la Secretaría de Hacienda para que no se recorten recursos al anexo 13. Según sus cifras, dijo que han presentado ante la Corte 113 demandas de acciones de inconstitucionalidad.

Legisladores del partido Verde, del Trabajo, Encuentro Social y Morena la blindaron con sus discursos, pero los partidos de oposición no dejaron pasar el momento para cuestionar su desempeño.

El perredista Juvenal Roa afirmó “estamos frente a la peor crisis sanitaria de la historia moderna y la CNDH ha brillado por su ausencia, los mexicanos se preguntan qué ha hecho usted para garantizar el derecho a la salud de los mexicanos ante la escasez de medicamentos para atender enfermedades como el cáncer o el VIH porque no hay recomendaciones por la falta de pruebas médicas para la detección oportuna del covid”.

La senadora panista Kenia López recordó que la elección de piedra “fue un proceso desaseado… se necesitaba que a pesar de la forma en la que llegó a la comisión, hiciera un gran trabajo”, dijo; y señaló que la comisión no es autónoma ni independiente. “Esta gestión señora Piedra es sumamente cuestionable, durante 2020 se emitió ninguna recomendación para que se realizarán pruebas de detección covid, cerró los ojos ante la falta de insumos e infraestructura en los hospitales, también hizo caso omiso sobre falta de equipos de protección de calidad para el personal médico y de enfermería”.

“Lamentablemente hemos visto a la presidenta de la CNDH defender aguerridamente su derecho a gastar el presupuesto de la institución en unos bisteces, acosar institucionalmente a exservidores públicos a los que se les ha despedido aparentemente sin justificación, o contratar inexpertos donde deberían estar luchadores sociales o académicos de amplio reconocimiento”, dijo la diputada Gabriela Medina de Movimiento Ciudadano. Señaló también que la comisión está sometida al gobierno federal.

En su intervención final la ombudsperson respondió “se me cuestiona que no he emitido acciones de inconstitucionalidad y acabo de informar que son 113”. Aseguró que la CNDH es más autónoma “no sólo del gobierno sino también de los partidos y grupos económicos, lo que tenemos es una defensoría del pueblo les guste o no la palabra pueblo”.

Fuente: La Silla Rota