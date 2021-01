Aprueba INE ordenar a AMLO no hablar del proceso electoral 2021

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), con 9 votos a favor y 2 en contra, aprobó ordenar al presidente Andrés Manuel López Obrador, gobernadores y funcionarios, evitar formular algún posicionamiento o valoración que sean favorable o adverso en sus actos públicos sobre el proceso electoral de 2021.

De esta manera, López Obrador no podrá hablar en sus conferencias matutinas ni en cualquier acto público sobre la vida interna de los partidos, su financiamiento público, tanto a nivel nacional como local, como tampoco podrá hacerlo sobre candidaturas partidistas o independientes.

“Han de abstenerse de abordar temas relacionados con el ejercicio de las prerrogativas de los partidos políticos; financiamiento público y acceso a radio y televisión; vida interna de los partidos políticos nacionales y locales; candidaturas de partidos políticos e independientes; cargos de elección local y federal; etapas de procesos electorales; coaliciones, alianzas locales y federales; plataformas; campañas; estrategias electorales de cualquier fuerza política”, indicó el instituto en el proyecto avalado.

En sesión extraordinaria, el consejero y presidente de la Comisión de Quejas, Ciro Murayama, recordó que en el pasado 29 de diciembre, después de que fue cuestionado el mandatario federal sobre una coalición entre Morena y el Partido Verde Ecologista de México, López Obrador respondió “no me quiero meter en eso. No me corresponde”

Fuente: Forbes México