AMLO llevará al G20 caso de bloqueo de Twitter y Facebook a Trump

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que llevará al G20 un pronunciamiento ante la preocupación por el bloqueo de las cuentas de redes sociales del presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, tras el asalto al Capitolio la semana pasada.

“No puede haber un organismo particular que decida quitar el derecho que se tiene a la libre manifestación de las ideas, en ninguna nación en ningún estado nacional, que se convierta en un órgano de censura. Yo les adelanto que la primera reunión que tengamos del G20 voy a hacer un planteamiento sobre este asunto“, adelantó el presidente.

Si bien aceptó que las redes sociales no deben usarse para incitar a la violencia, López Obrador también criticó que se diera este bloqueo a la cuenta del presidente estadounidense, en particular insistió en la palabra fraude.

“‘No me gusta que estés oponiéndote o no me gusta que se esté mencionando la palabra ‘fraude’, y entonces todos los que usan la palabra ‘fraude’, censurados, ¿qué es eso?”, ironizó al respecto de la acusación de Trump sobre su derrota electoral contra el demócrata Joe Biden.

En tanto, el canciller Marcelo Ebrard destacó que la postura de México es similar a la de otros países como Alemania a través de la canciller Ángela Merkel, así como el gobierno de Francia e incluso la Unión Europea.

Fuente: Forbes México