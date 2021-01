El gobernador de Oaxaca Alejandro Murat dio positivo a Covid-19; suman más de 15 gobernadores en México que se han infectado

El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, informó este jueves que dio positivo a Covid-19, por lo que se mantendrá aislado en los próximos días.

Con este anuncio se convierte en el décimosexto gobernador infectado por la enfermedad del nuevo coronavirus en México.

“Como parte de las acciones de prevención, me realicé la prueba COVID-19; he dado positivo. Estaré aislado y seguiré las recomendaciones de salud. Me encuentro bien, estaré atento y dando seguimiento desde Oaxaca a las funciones que como gobernador me corresponden”, señaló el mandatario estatal a través de su cuenta oficial de Twitter.

Tras es esta publicación decenas de seguidores del mandatario oaxaqueño le expresaron su solidaridad y le desearon pronta recuperación.

En las últimas 24 horas, la entidad sumó 130 casos nuevos de COVID-19, así como 13 defunciones asociadas al virus, informaron los Servicio de Salud de Oaxaca (SSO).

Cabe hacer mención, que en lo que va de este 2021, Alejandro Murat se convierte en el primer funcionario de alto nivel en Oaxaca, en dar positivo a Covid-19.

A finales del mes de diciembre, la muerte del legislador local, Othón Cuevas conmovió a la política oaxaqueña, por lo que las autoridades pidieron redoblar esfuerzos para mitigar la enfermedad en la entidad.