Entérate, López Obrador podría monetizar millones como ‘youtuber’

López Obrador es el único político mexicano en la lista de los más influyentes ‘youtubers’, pues en 2020 recibió su segundo botón dorado.

López Obrador podría ganar hasta 139 mil 400 dólares al mes con su canal de YouTube.

Andrés Manuel López Obrador está sentado en una mina de oro: su cuenta de YouTube. Como ningún político del mundo con la excepción de Donald Trump, el tabasqueño cuenta con un canal exclusivo para conectarse con más de 2 millones 300 mil personas, lo que le abre la puerta no sólo a una audiencia cautiva, sino a ganancias millonarias, en caso de que decida algún día monetizar su contenido conforme a las reglas de Google.

Si en algún momento quisiera capitalizar el canal -como lo han hecho miles de youtubers-, López Obrador tendría un potencial de ganancias de entre 8 mil 700 a 139 mil 400 dólares al mes, de acuerdo con las plataformas de análisis de redes sociales Social Blade y NoxInfluencer, que ubican al del Presidente entre los 250 canales más vistos de México, junto a personajes como Yuya, Los Ángeles Azules, Belinda y Los Polinesios.

Aunque en números de usuarios, López Obrador dista de personajes como LuisitoComunica, quien cuenta con 34 millones de suscritores, el tabasqueño tiene algo que los demás no: es el único político mexicano en la lista de los más influyentes youtubers (recibió su segundo botón dorado en 2020). Mensualmente, sus videos se reproducen hasta 38 millones de veces, según Nox y Blade calcula que las ganancias anuales de un canal similar, con interacciones tan elevadas, podrían ir de 104 mil 600 a 1.7 millones de dólares. Si así lo decidiera, el Presidente podría hacerse millonario.

“El rango de costo por mil impresiones (CPM) estimado predeterminado para Social Blade es de 0.25 a 4 dólares. Esto se puede cambiar en la página de configuración de la cuenta del panel de Social Blade”, refiere el sitio de análisis.

Monetizar su canal de YouTube no es algo que esté en el horizonte del Presidente, por supuesto. Consultada por MILENIO, la Presidencia de la República enfatizó que no existe proyecto alguno para que López Obrador capitalice su canal, que es de su propiedad y no del gobierno federal, cuya cuenta tradicional tiene apenas 635 mil seguidores.

Pero de que podría ser rentable, eso no hay duda. De acuerdo a Social Blade, figuras como LuisitoComunica con 34.8 millones de suscriptores generan ganancias que van de los 49 mil 700 a 785 mil 500 dólares mensuales, consiguiendo cerca de 9.5 millones de dólares al año. Otro caso, es el de Kimberly Loaiza, quien genera ingresos desde los 10 mil 300 a los 164 mil 200 dólares mensuales por sus más de 27 millones de suscriptores.

En ese contexto, si el Presidente tomara la decisión monetizar su cuenta, tendría que seguir una serie de requisitos. Daniela Mendizábal, especialista digital y en monetización, comentó en entrevista para MILENIO, que sin anuncios no hay ingresos.

“No porque el canal de Andrés Manuel tenga tantos suscriptores se puede monetizar todo el contenido; entonces, también de ahí hay que partir, qué contenido es seguro. Sí se puede monetizar mucho, pero también el modelo de negocio no es tan favorable muchas veces”, dijo.

Fuente: Milenio