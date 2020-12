A seis meses de la masacre, no hay justicia para Huazatlán, denuncian

Familiares y víctimas de Huazatlán Del Río, agencia de San Mateo del Mar, perteneciente a la región del Istmo de Tehuantepec, llegaron a la capital de Oaxaca para instalarse en un plantón indefinido.

Su exigencia, justicia por el asesinato de 15 indígenas el pasado 21 de junio y el respaldo por parte del gobierno del estado para que 30 personas puedan regresar a sus hogares después de haber sido desplazados.

Los inconformes acusaron a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca que encabeza Rubén Vasconcelos Méndez, de omisión en el caso, sin que hasta el momento haya avances en las investigaciones y detenciones de los responsables que aseguran, están plenamente identificados.

En este sentido, expusieron que existen 161 órdenes de aprehensión de las cuales ninguna ha sido ejecutada; entre estas, una en contra de José Luis Chávez Salinas, agente municipal de Huazatlán.

“Ya son seis meses que fueron masacrados nuestros compañeros, no hemos visto a ninguna persona detenida, los que agredieron a nuestros compañeros todavía siguen libres y nos siguen amenazando, incluso han dicho que si yo no retiro la demanda, que si sigo dando conferencias de prensa que van a matar a alguna de mis hijas, porque ellos no quieren aceptar que ellos son los asesinos, ya es momento que la Fiscalía haga su trabajo”, declaró María del Rosario.

La denunciante agregó que el pasado 8 de diciembre, en un encuentro con personal de la Fiscalía, les informaron que para ejecutar las órdenes de aprehensión están esperando la autorización de la Secretaría General de Gobierno (Segego), situación que reprocharon.

El conflicto en esta comunidad del Istmo de Tehuantepec, se derivó luego de que un grupo de personas se manifestaran por supuestas detenciones arbitrarias por parte de la autoridad municipal, quienes presuntamente respondieron con disparos y agresiones, que dejó la muerte de 13 masculinos y dos mujeres.