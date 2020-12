‘Quien no quiera ver el trabajo de la Fiscalía es por su ignorancia o lo ciegan sus intereses’, refuta Rubén Vasconcelos durante comparecencia

El Fiscal General del Estado de Oaxaca, Rubén Vasconcelos Méndez, defendió ante el Poder Legislativo el trabajo que ha realizado al frente del organismo, al señalar que quienes no aprueban los avances en materia de justicia lo ciegan sus intereses o la ignorancia.

“Hemos avanzado mucho en la resolución de casos de feminicidios y homicidios de mujeres, quien no lo quiera ver lo ciegan o sus intereses o su ignorancia”, mencionó el fiscal durante su comparecencia ante la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia de la 64 Legislatura del estado de Oaxaca este miércoles.

Los diputados que conforman la Comisión intentaron cuestionarlo, sin embargo, argumentó que la ley lo respalda, por ello se limitaba a informar en lo general los trabajos de la Fiscalía del Estado.

“Tengo prohibido por la Ley dar información sobre casos concretos que están siendo investigados por la FGE. Hay un principio que se llama reserva de las actuaciones de la investigación que está consagrado en la propia Constitución de la República”, replicó en todo momento el fiscal, ante las y los legisladores.

“Este año ya resolvimos el 75%. En los casos de violaciones y abusos sexuales, nuestra efectividad es ahora del 70%. Hace 3 años era del 8%”, fueron los datos que expuso el fiscal, quien al término de su comparecencia huyó de los cuestionamientos de la prensa.

Caso Maria del Sol

Cabe hacer mención que, durante esta comparecencia estuvo la periodista Soledad Jarquín Edgar, quien encaró al fiscal, al referir que ha sido omiso en las investigaciones del asesinato de su hija, la fotógrafa Maria del Sol, ultimada en el 2018 junto con Pamela Terán, quien aspiraba a la presidencia de Juchitán de Zaragoza.

“En estos 925 días, la fiscalía de Oaxaca ha conformado un expediente criminal de casi 900 páginas, pero no tiene hasta hoy una sola línea de investigación concreta o no las ha querido fijar, porque no ha seguido ni lo evidente ni lo que ha surgido en algunas de las entrevistas realizadas para la investigación que dicen llevan a cabo”, refirió la comunicadora.