La autonomía de la Fiscalía de Oaxaca es una falacia: Soledad Jarquín Edgar; buscará ayuda de instancias internacionales

La periodista Soledad Jarquín Edgar refirió que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) no tiene autonomía, al obstaculizar el proceso de justicia por el asesinato de su hija la fotógrafa Maria del Sol Cruz Jarquín, ultimada en el 2018, por lo que buscará que Fiscalía General de la República atraiga el caso o en su caso pedirá ayuda de instancias internacionales.

“Como ustedes verán nada o casi nada ha se ha avanzado, lo que si existen son tropiezos, obstáculos que impiden un lugar de llegada. Como verán es como si se escribiera en ese expediente una página por día transcurrido, sin nada concreto”, dijo Soledad Jarquín al asistir durante la comparecencia del fiscal ante la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

En estos tres procesos o investigaciones, lo que sí se ve es la protección despótica del poder político de Oaxaca y evidencia que la autonomía de la Fiscalía es una falacia, recalcó la comunicadora.

En este sentido, sostuvo que ante el desdén de la Fiscalía por llevar con transparencia el caso y tras una mesa de diálogo con la Secretaria de gobernación, Olga Sánchez Cordero, buscará que el caso lo atraiga la FGR u organismos internacionales.

“En estos 925 días, la fiscalía de Oaxaca ha conformado un expediente criminal de casi 900 páginas, pero no tiene hasta hoy una sola línea de investigación concreta o no las ha querido fijar, porque no ha seguido ni lo evidente ni lo que ha surgido en algunas de las entrevistas realizadas para la “investigación” que dicen llevan a cabo.

Dos detenidos uno que no fue vinculado a proceso, porque de acuerdo con el Tribunal de Justicia del Estado la investigación no se realizó de manera correcta, por decir lo menos. Hay una sola persona vinculada a proceso, este último hecho sucedió hace poco más de 18 meses”, refirió en el reciente legislativo.