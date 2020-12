Establecen los SSO cinco reglas para bajar la curva de contagios de COVID-19

• Suman 26 mil 240 casos acumulados y dos mil 18 defunciones por el nuevo coronavirus

Oaxaca de Juárez, Oax. 15 de diciembre de 2020.- Con el objetivo de bajar la curva de contagios de COVID-19, los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) hacen un llamado a la población para el cumplimiento de cinco reglas: quédate en casa (si no tienes a que salir no salgas); si sales, usa cubrebocas y mantén sana distancia siempre; no fiestas, ni posadas o reuniones con amigos o familiares; las compras las deberán hacer sólo una persona del hogar; y si eres positivo a COVID-19 aíslate y llama al 800 770 8437.

Así lo destacó el subdirector General de Innovación y Calidad de la institución, Héctor Matus Santiago, durante el corte informativo del curso de la pandemia, en donde indicó que la entidad alcanzó los 26 mil 240 positivos al SARS-CoV-2, es decir, el día de hoy se notificaron 229 casos nuevos.

Expuso que al corte epidemiológico de este 15 de diciembre se contabilizaron nueve decesos más, que lamentablemente suman dos mil 018, así como 11 mil 543 casos negativos y tres mil 874 sospechosos.

El funcionario enfatizó que se agregaron a las estadísticas 23 mil 506 personas que se han recuperado del padecimiento; hay 725 casos activos en las seis Jurisdicciones Sanitarias.

Refirió que Valles Centrales, reporta 17 mil 862 confirmados y mil 031 decesos, Istmo dos mil 382 y 324 fallecimientos, Tuxtepec mil 913 y 281 muertes, Mixteca mil 923 y 179 defunciones, Costa con mil 333 y 128 decesos, Sierra con 827 y 75 fallecimientos.

Señaló que los casos nuevos registrados las últimas 24 horas corresponden a 58 municipios, de los cuales: Oaxaca de Juárez contabiliza 69, Heroica Ciudad de Huajuapan de León 24, Santa Lucía del Camino 15, Santa Cruz Xoxocotlán 13, y Miahuatlán de Porfirio Díaz siete, el resto seis, cuatro, tres, dos y uno.

El experto dijo que, del acumulado de confirmados, el grupo de edad que presenta el mayor número de contagios es de 25 a 44 años con 11 mil 871 positivos; asimismo, recalcó que los hombres son los más afectados con 14 mil 049 casos, respecto a las mujeres que acumulan 12 mil 191.

Respecto al personal de Salud, mencionó que a la fecha hay mil 034 médicos que han dado positivo al virus, mil 326 personal de enfermería, así como mil 112 de otras áreas. Mientras la ocupación hospitalaria en la entidad se encuentra al 33.8% de manera general.

Finalmente, Matus Santiago añadió que, del total de defunciones el grupo de edad con la mayor incidencia es el de 65 y más años con 930; los hombres reportan mil 330 muertes y 688 en mujeres.