Los peores meses de la pandemia están por venir, afirma Bill Gates

Bill Gates, el fundador de Microsoft, prevé que los próximos cuatro a seis meses serán los más difíciles de la pandemia y será hasta el verano del próximo año, cuando la población estará más cerca de vivir una normalidad “sin sana distancia” o confinamientos para evitar contagios del coronavirus SARS-CoV-2, que causa la enfermedad covid-19.

“Los próximos cuatro a seis meses realmente nos piden que hagamos nuestro mejor esfuerzo, porque podemos ver que esto terminará y no querrás que alguien que amas sea el último en morir de coronavirus”, expresó en una entrevista de televisión con CNN.

En este contexto, uno de los hombres más ricos del mundo, considera que un país como Estados Unidos podría empezar a vivir lo más cerca a una normalidad a finales del verano del próximo año.

Respecto a los cierres de negocios que se han dado en estados como California, en Estados Unidos, que ha impactado a las empresas y empleos de los trabajadores, Gates consideró que por lamentable, estas medidas han sido apropiadas.

“Los bares y restaurantes, en la mayor parte del país, estarán cerrados a medida que entremos en esta ola, y creo que, lamentablemente, eso es apropiado”, declaró.

Sostuvo que a menos que se apoye a otros países a combatir esta pandemia, y se logre aplicar la vacuna a un importante numero de habitantes en Estados Unidos, el riesgo seguirá latente.

“La economía global se ralentizará, lo que duele a Estados Unidos económicamente de una manera bastante dramática ”, dijo.

