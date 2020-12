Google subsana la caída temporal de sus servicios que ha afectado a todo el mundo

Los principales servicios de Alphabet (Google, Gmail, Google Docs, YouTube y el servicio de almacenamiento en la nube) han registrado este lunes por la mañana una caída temporal en todo el mundo, según la web Downdetector, un sitio que muestra en tiempo real los problemas e interrupciones en todo tipo de servicios tecnológicos. A los pocos minutos del fallo, los usuarios han alertado en redes sociales de los problemas. El servicio ha quedado restablecido pasadas las 13.40.

Horas después la compañía atribuyó el fallo a un problema de almacenamiento interno en el sistema de autenticación, el que utilizan los usuarios para identificarse en un servicio. “Hoy, a las 3.47 AM (Pacific Time, 12.47 hora peninsular española), Google experimentó una interrupción del sistema de autenticación durante aproximadamente 45 minutos debido a un problema de cuota de almacenamiento interno. Los servicios que requieren que los usuarios inicien sesión experimentaron altas tasas de error durante este período. El problema del sistema de autenticación se resolvió a las 4.32 AM Pacific Time. Todos los servicios están funcionando de nuevo. Pedimos disculpas a todos los afectados. Llevaremos a cabo un seguimiento exhaustivo para asegurarnos que este problema no se repita en el futuro”, aseguró un portavoz de Google.

La empresa descartó que el problema se hubiera debido a un ciberataque y aseguró que habían desactivado el sistema para llevar a cabo una investigación con el objetivo de que el problema no se volviera a repetir.

En las pruebas realizadas por este periódico durante la incidencia, algunos servicios como YouTube sí funcionaban si no se accedía con registro (logado) a la sesión de Google o si se accedía desde el modo incógnito del navegador. Eso resulta coherente con la explicación dada por la compañía de que se trata de un problema relacionado con los servicios de autenticación.

La mayoría de problemas registrados hasta el momento se han producido en Europa, según Downdetector, especialmente en España, Portugal, el Reino Unido, Polonia y Grecia. También hay otras partes del mundo en las que se han detectado incidencias como algunas zonas de la India, Japón y la costa este de Estados Unidos.

En lo que duró la caída, las redes sociales como Twitter se han llenado de decenas de mensajes y memes de usuarios que han experimentado problemas con los servicios de Google. De hecho, Google, Gmail o #YouTubeDOWN están entre las tendencias de la red social. “2020 es increíble, incluso Google no lo ha superado”, indicaba un usuario. “En realidad, la sede de Google es un laboratorio de nivel 4 donde estaban experimentando con el SARS-CoV-2. Amigos, el apocalipsis acaba de empezar”, bromeaba otro internauta.

No es el primer fallo que sufre Google este año. En agosto se produjo una caída global del servicio que fue resuelta tras siete horas, según el gigante tecnológico. En aquella ocasión, los principales problemas que experimentaron los usuarios fueron la imposibilidad de adjuntar documentos en sus buzones electrónicos de Gmail, dificultad para realizar videollamadas con Meet, y para acceder y editar sus archivos en Google Drive. La compañía detalló además que algunos usuarios tuvieron problemas para enviar mensajes en Google Chat y para añadir páginas nuevas a Sites.

Pese al enorme aumento del uso de Internet en los últimos meses por el traslado a los hogares de buena parte del trabajo y la educación debido a la crisis sanitaria del coronavirus, las redes mundiales han resistido con nota la prueba. Pero, precisamente por esa mayor dependencia de los servicios digitales, cualquier fallo como el experimentado este lunes por Google provoca una perturbación mucho mayor en el desarrollo de la actividad económica y en las actividades cotidianas.

Fuente: El País