EU inicia vacunación masiva contra coronavirus

Una trabajadora del área de la Salud en Nueva York fue la primera persona en ser vacuna contra el coronavirus en Estados Unidos a través de la dosis creada de forma conjunta entre Pfizer y BioNTech, la cual ha sido esperada especialmente en ese país, que es el primero en contagios y muertes por covid-19 en el mundo.

Sandra Lindsay, enfermera de la UCI, recibió la vacuna en el Long Island Jewish Medical Center en Queens, uno de los primeros epicentros del brote de covid-19 en el país, para después ser aplaudida en una transmisión en vivo con el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo.

“No se sintió diferente a inyectarme otra vacuna (…) Me siento esperanzada, aliviada. Siento que la cura está llegando. Espero que esto marque el comienzo del fin de una época muy dolorosa en nuestra historia. Quiero inculcar la confianza del público en que la vacuna es segura”, dijo Lindsay.

Minutos después de la inyección de Lindsay, el presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump aseguró a través de Twitter: “Primera vacuna administrada. ¡Felicitaciones USA! ¡Felicitaciones MUNDO!”.

“Historia. La primera neoyorquina, la enfermera de primera línea Sandra Lindsay, ha sido vacunada. Se acerca la curación. Gracias, Sandra”, escribió el posteriormente en la misma red social el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo.

