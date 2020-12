AMLO hizo un urgente llamado a quedarse en casa: “Son 10 días, eso es lo que le pido a la gente”

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llamó nuevamente a la población a quedarse en casa, seguir con las medidas sanitarias y cuidándose, sobre todo los siguientes 10 días, hasta el 24 de diciembre, puesto que incrementa a movilidad por los festejos decembrinos; también pidió a las familias celebrar la Noche Buena solo con la familia que vive en la misma casa.

“Son 10 días, eso es lo que le pido a la gente; que estos 10 días sobre todo, porque del 14 al 24 se llenan las calles, conozco lo que pasa aquí en la capital porque el 24 se acostumbra a pasar la noche en familia y estos días es cuando hay más tráfico, cuando sale mas la gente, las compras… estos 10 días.

Ya el 25 ya baja, hasta reyes ( Día de Reyes), porque por lo general del 25 hacia adelante, en tiempos normales, la gente sale a ver a sus familiares, porque los que vivimos aquí, la mitad somos de los estados o tenemos familiares en otros estados; entonces estos 10 días ayuden todos, porque así evitamos que haya más contagio, la saturación de hospitales… de todas maneras estamos ampliando la capacidad hospitalaria pero no queremos que nadie se enferme, que pierdan la vida, nos tenemos que cuidar nosotros mismos, y si podemos, sin necesidad que digan: ´firmes, no se muevan, no salgan, , no esto, no lo otro; no.

Ya sabemos, lavarnos las manos, sana distancia , el aseo personal, solo salir si es indispensable, si es realmente necesario, las reuniones familiares ahora hacerlas en casa solo con los que vivimos, la familia más grande que esperemos, porque la costumbre es los abuelos, los hijos , los nietos y pues somos también de familias muy extensas , muy grandes, por lo pronto esperemos estos días, cuidarnos ya vamos a salir, además ya viene la vacuna”, indicó el mandatario mexicano.

López Obrador aseguró que ” ya viene la vacuna” y se están haciendo las gestiones necesarias para que se pueda aplicar este mismo mes de diciembre.

Señaló que el gobierno entabló, con anticipación, acuerdos con las farmacéuticas para la compra de la vacuna , y ahora lo que se busca es que se cumplan con dichos convenios.

“Ya viene la vacuna estamos haciendo todo un esfuerzo, una gestión, para que lo más pronto posible se tenga la vacuna, estamos dedicados a eso; para que se empiece a vacunar ya desde este mes.

Como se comprenderá hay mucha demanda de la vacuna en el mundo, nosotros con tiempo reservamos, hicimos convenios, ahora lo que queremos es que nos cumplan con los convenios, porque hay farmacéuticas pues que tienen mucha demanda, y se hicieron convenidos y ahora lo que queremos es que se hagan validos, que en tiempo y en forma y en presupuesto se cumpla. En eso estamos”, subrayó.

El presidente de México aseguró que el Día de la Virgen de la Guadalupe, el 12 de diciembre, es la “celebración más importante” de México, y agradeció a los peregrinos por guardarse en casa este año ante la pandemia de covid-19.

“Cuando se hacen llamados a que nos cuidemos, siempre ha habido una respuesta en general. La prueba más contundente fue lo que sucedió el 12, Día de la Virgen de Guadalupe. Estamos hablando de la celebración más importante del país”, dijo.

Para López Obrador, el hecho de que este año no se concentraran peregrinos a su alrededor demuestra que “la gente actúa de manera responsable”.

“Hay que tenerle confianza a la gente, es parte del cambio de mentalidad de estar pensando que los mexicanos son menores de edad o que requieren de tutela”, expresó el mandatario, quien se opone a imponer medidas coercitivas para frenar los contagios.

Fuente: INFOBAE