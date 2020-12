Exhorta SSO a quedarse en casa, y evitar reuniones o fiestas en temporada decembrina

• Registran 148 casos nuevos de COVID-19, suman 25 mil 819 acumulados

Oaxaca de Juárez, Oax. 11 de diciembre de 2020.- Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), hacen un llamado urgente a la población para quedarse en casa en esta temporada decembrina. “Si no tienes que salir, no salgas; no hagas fiestas o reuniones. Tu participación es fundamental para evitar contagios por COVID-19, hazlo por tú salud y la de los demás”.

Así lo dio a conocer el subdirector general de Innovación y Calidad de los SSO, Héctor Matus Santiago en representación del titular, Donato Casas Escamilla, al corte epidemiológico de este viernes 11 de diciembre, en que se han registrado 148 casos nuevos de COVID-19, que suman 25 mil 819 acumulados en la entidad.

Destacó que se han notificado 41 mil 037 casos, de los cuales 11 mil 361 han sido negativos, tres mil 857 son sospechosos, 22 mil 997 se han recuperado, y se contabilizan ocho decesos que suman dos mil tres defunciones.

Señaló que la Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales contabiliza 17 mil 550 casos confirmados y mil 24 defunciones, Istmo dos mil 360 y 323 defunciones, Tuxtepec mil 901 y 281 defunciones, Mixteca mil 878 y 177 defunciones, Costa mil 317 y 126 defunciones, y la Sierra 813 y 72 defunciones.

Detalló que los 148 casos nuevos de COVID-19 se distribuyen en 46 municipios, siendo los que mayor número presentan: Oaxaca de Juárez con 56, Santa Lucía del Camino 17, Santa Cruz Xoxocotlán ocho, San Sebastián Tutla y San Antonio de la Cal cinco cada uno, Salina Cruz cuatro, el resto tres, dos y un solo caso.

Señaló que hay 832 casos activos, la Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales registra 689, Mixteca 43, Costa 32, Sierra 31, Istmo 21 y Tuxtepec 16.

Añadió que de las dos mil tres defunciones, el grupo de edad más afectado es el de 65 y más años, seguido de 50 a 59 y 60 a 64 con 923, 455 y 292 respectivamente. Por sexo, mil 320 son hombres y 683 mujeres. Las comorbilidades asociadas son diabetes, hipertensión arterial, obesidad e insuficiencia renal.

Matus Santiago dijo que en relación a la ocupación hospitalaria, los Servicios de Salud de Oaxaca, registran el 21.9%, el HRAEO 80%, Hospital de la Niñez Oaxaqueña 33.3%, SEDENA 25.8%, ISSSTE 57.4%, IMSS régimen ordinario 35.5%, IMSS Bienestar 30.1%, PEMEX 16.7%, SEMAR 17.6%, y Privado 75%. Hay un por porcentaje global de ocupación de pacientes con COVID-19 del 33%, de los cuales el 38.1% son camas sin ventilador y el 24% de camas con ventilador.

Finalmente, el funcionario invitó a la ciudadanía a continuar con las medidas de prevención como el lavado de manos, sana distancia y uso de cubrebocas en todo momento, y durante estas fiestas decembrinas evitar reuniones que ponga en riesgo su vida y la de sus familiares.