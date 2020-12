AMLO pide a los mexicanos salir sólo si es muy necesario: La COVID “está causando estragos”, alerta

Desde Palacio Nacional, el mandatario se dirigió a la gente “con todo respeto para invitarlos para que en este mes de diciembre que tradicionalmente ha sido de celebraciones por el día de la Virgen de Guadalupe, las posadas, la Navidad, las comidas o cenas de fin de año con compañeras o compañeros de trabajo, la espera del Año Nuevo con la familia y la llegada de los Reyes Magos, actuemos con mucha responsabilidad para evitar contagios porque la pandemia de COVID-19 sigue dañando, causando estragos. Y mientras no tengamos la vacuna, lo mejor de todo, lo más eficaz es cuidarnos nosotros mismos”.

Ciudad de México, 4 de diciembre (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador hizo esta mañana su llamado más enérgico (“pero respetuoso”) a todos los ciudadanos del país desde que inició la pandemia. Les pidió salir de casa sólo si es muy necesario y les alertó: el SARS-CoV-2, que provoca la enfermedad COVID-19, “sigue causando estragos”.

“Vamos a dar a conocer un documento, un escrito, a todos los ciudadanos, al pueblo de México, y en especial a los habitantes de la Ciudad de México. Vamos a poner el texto. Es una convocatoria, un llamamiento respetuoso”, adelantó al inicio de su conferencia matutina.

Desde Palacio Nacional, el mandatario se dirigió a la gente “con todo respeto para invitarlos para que en este mes de diciembre que tradicionalmente ha sido de celebraciones por el día de la Virgen de Guadalupe, las posadas, la Navidad, las comidas o cenas de fin de año con compañeras o compañeros de trabajo, la espera del Año Nuevo con la familia y la llegada de los Reyes Magos, actuemos con mucha responsabilidad para evitar contagios porque la pandemia de COVID-19 sigue dañando, causando estragos. Y mientras no tengamos la vacuna, lo mejor de todo, lo más eficaz es cuidarnos nosotros mismos”.

Asimismo, aseguró que su Gobierno no no va a limitar las libertades, ya que no es partidario de medidas coercitivas como las prohibiciones o el toque de queda. “Puede parecer utópico o romántico, pero como siempre lo he dicho y lo sostengo, ‘prohibido prohibir’. Creo más en la libertad y en el convencimiento que en la imposición o la fuerza”, agregó.

Frente a los medios de comunicación, López Obrador señaló que le “consta que el pueblo de México es responsable, educado y consciente”, por ello, puso como ejemplo “la solidaridad que se expresa cotidianamente en la Ciudad de México y que se hace más evidente en los momentos de desgracias colectivas”.

“Esta ciudad es muy solidaria. En apariencia cada quien hace su trabajo y se mueve por la ciudad en lo individual, pero siempre la gente de la ciudad está pensando en los otros y es una ciudad, repito, muy solidaria. Me consta que los capitalinos son muy fraternos y respetuosos, y están muy informados y despiertos”, añadió.

El Jefe del Ejecutivo federal recordó que “cuando empezó la pandemia y necesitábamos tiempo para levantar al sistema de salud que estaba por los suelos, hicimos un llamado a todos los mexicanos para quedarnos en casa con el propósito de aminorar los contagios, aplanar la curva y que no nos rebasara la pandemia, saturando de enfermos los hospitales como sucedió en otros países”.

“Aquí, con el apoyo de toda la gente, que se guardó voluntariamente, se pudo tener tiempo para prepararnos, contar con más camas, conseguir ventiladores, capacitar médicos, enfermeras y ningún enfermo se ha quedado sin atención y, repito, esto fue posible porque nos ayudamos y nos cuidamos en familia. Sobre todo, atendimos a nuestros enfermos y a los adultos mayores”, indicó.

“En consecuencia, ahora hago un nuevo llamado para que todos actuemos en este mes de diciembre con plena responsabilidad, que no se relajen la disciplina, que no nos confiemos. Somos libres, pero respetuosamente les propongo lo siguiente…”, comentó el Presidente.

1. Si no tenemos nada verdaderamente importante que hacer, no salgamos a la calle.

2. Si salimos a la calle, guardemos siempre la sana distancia.

3. Comuniquémonos por teléfono o con videollamadas con nuestros familiares, amigos. Que no se reciban muchas visitas aunque sean nuestros seres queridos.

4. Estemos sólo con lo que habitamos la misma casa.

5. No hagamos fiestas ni reuniones familiares con amigos.

6. Si presentas síntomas como dolor de garganta, tos, fiebre, dolor de cuerpo, dolor de cabeza, habla de inmediato para recibir atención médica al 5658-11-11 en la Ciudad de México y al 911 en el resto del país.

7. Si tienes síntomas, procura hacerte la prueba. Se están instalando kioskos con este propósito en la Ciudad de México y algunos estados del país.

8. Acude pronto a la clínica, centro de saludo al hospital más cercano para atenderte. No te esperes sobre todos si padeces de enfermedades crónicas como hipertensión, obesidad, diabetes, entre otras.

9. Dejemos los regalos de Navidad para otro momento. Recuerda: regala afecto. No lo compres.

10. Nosotros vamos a ampliar, sobre todo, aquí en la Ciudad de México, en estos 10 días, el número de camas, equipos, enfermeras, doctores para que a nadie le falte atención médica especializada y de calidad, pero lo más importante es que no nos enfermemos. Es mejor prevenir que lamentar.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa matutina. Foto: Gobierno de México

“Estos seguro de que, como siempre, tomarás en cuenta nuestras recomendaciones. La autoridad somos todos. Nadie mejor para cuidarnos que nosotros mismos. Nada material es más importante que la vida. Un saludo cariñoso”, finalizó el tabasqueño.

Además, subrayó que no hace falta imponer nada, ya que “nosotros tenemos que seguir autolimitándonos, manteniendo nuestra libertad a salvo. nada de autoritarismo, sino que actuemos como siempre, de manera responsable”.

“Este mes de diciembre siempre hay más gente en la calle. Hasta el 24. Fui Jefe de Gobierno de esta ciudad y en este mes de diciembre hay problemas de vialidad, crece el número de vehículos en las calles. Ahora no podemos actuar así. Por lo general hay mucho tráfico a partir del 12 al 24, porque la costumbre es que se celebra la Navidad en la ciudad en familia y ya el 25 muchos salen, y ya hay menos tráfico del 25 hasta la víspera del Día de Reyes. Ese es el comportamiento histórico de la ciudad. Ahora no podemos hacer lo mismo, de modo que sólo si es verdaderamente importante salir a la calle”, concluyó.

Apenas el 30 de noviembre, Michael Ryan, director ejecutivo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), dijo que la situación de México ante la pandemia sigue siendo muy preocupante.

“México sigue gravemente afectado por la COVID-19. A todos los líderes del mundo les diríamos que es muy importante que sean un modelo en el uso de mascarillas. La gente requiere comunicación muy clara. Si lo que ven en un cartel, no lo cumplen las autoridades hay confusión”, sostuvo.

“La situación en México es muy preocupante. Los números muestran que el país está en mala situación. Cuando suben los casos y también las muertes es un problema muy serio y pediríamos a México que sea serio. Esperamos que todos los líderes den ejemplo”, agregó el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Posteriormente, el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de México, Hugo López-Gatell, manifestó: “No le tengo que responder nada al doctor Tedros”. Con ese tono, dijo sentir “un gran respeto” por el líder de la OMS, y subrayó que a veces la prensa “enfatiza algunos elementos de lo que quisiera posicionar”, dando a entender que las declaraciones de Adhanom Ghebreyesus fueron sacadas de contexto.

“Si uno oye textualmente lo que dijo, lo dice de una manera un tanto distinta a la que los medios en México quisieran orientar”, agregó López-Gatell. Desde su punto de vista, la interpretación de esos dichos tendría que haber sido diferente: “Lo que dijo es lo que le dice a todo el mundo. Todos tenemos que tomarnos muy en serio, es lo que dijo, hay que tomarse en serio la epidemia”, sostuvo.

Mientras que el 1 de diciembre, el Presidente defendió que sus estrategias “no convencionales” ante la pandemia de COVID-19 han permitido al país salir de la “adversidad”.

“En vez de quedarnos con los brazos cruzados, decidimos enfrentar tanto la crisis sanitaria como económica con entrega, eficacia y con estrategias no convencionales que nos han permitido ir poco a poco saliendo de la adversidad por el bien del pueblo y de nuestra nación”, aseveró el presidente al presentar el informe de Gobierno por los dos años de mandato desde Palacio Nacional.

Y agregó: “Gracias al apoyo del pueblo, de las enfermeras y de los médicos que han puesto en riesgo hasta sus vidas, y a los directivos encargados de conducir toda esta estrategia no nos hemos visto rebasados”.

López Obrador destacó que “cuando en marzo de este año llegó al país la pandemia del nuevo coronavirus” su Gobierno había avanzado “mucho” en “las decisiones y acciones para transformar a México”.

Andrés Manuel López Obrador señaló que le “consta que el pueblo de México es responsable, educado y consciente”. Foto: Gobierno de México

“En cuanto a las acciones para combatir la pandemia, informo que a pesar de heredar un sistema de salud en ruinas, minado por la corrupción, logramos terminar de construir 130 hospitales y reconvertimos 971 para atender pacientes con COVID-19”, aseguró en su discurso.

El mandatario destacó la instalación de 32 mil 203 camas de hospitalización generales y 10 mil 735 con ventiladores (para enfermos críticos), además de la capacitación de 193 mil 645 médicos generales, la compra de equipo y la contratación de 71 mil trabajadores de la salud.

“Hemos procurado que a ningún enfermo le falte atención médica y hospitalaria, y hemos salvado miles de vidas. No podría dejar de mencionar la solidaridad, el humanismo demostrado por fundaciones de empresas y hospitales privados que desde los primeros días de la pandemia nos están apoyando para atender a enfermos”, expresó en un guiño al sector privado.

López Obrador mencionó también las relaciones establecidas “con farmacéuticas y gobiernos internacionales para obtener y aplicar lo más pronto posible la vacuna contra la COVID”, que podría empezar a aplicarse a finales de año, según el propio Ejecutivo.

“No obstante, por desgracia, esta terrible enfermedad ha causado la muerte de mas de 100 mil personas a quienes recordaremos siempre con afecto y cariño. Nunca dejaremos de expresar nuestras condolencias”, lamentó.

México reportó este jueves 11 mil 030 nuevos contagios del coronavirus SARS-CoV-2 en las últimas 24 horas, para un total de un millón 144 mil 643 casos confirmados, informaron autoridades de la Secretaría de Salud.

-Con información de RT y EFE

Fuente: Sin Embargo