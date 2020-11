Unidad de Inteligencia Financiera encontró elementos contra Luis Videgaray, revela Santiago Nieto

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, aseguró que encontraron elementos en contra de Luis Videgaray Caso, exsecretario de Hacienda durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

“Sí, no puedo adelantar elementos en razón del sigilo de la investigación, pero evidentemente sí. La posición que tenemos es muy clara, la instrucción que yo tengo por parte del presidente López Obrador es muy clara y es: tener una política de cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad”, dijo durante una entrevista con Carlos Loret de Mola, del portal Latinus.

Aseguró que, de acreditarse las irregularidades detectadas contra el exfuncionario, relacionadas con la triangulación de recursos para el lavado de dinero, procederán al congelamiento de sus cuentas: “A partir de la de que Emilio Lozoya presentó su confesión, declaración de hechos propios que fue tomada como denuncia por la Fiscalía General de la República (FGR), hemos estado investigando a 70 personas físicas y morales que están ahí señaladas. Estamos trabajando en este momento a Luis Videgaray. Estamos solicitando información, recabando los datos, para efecto de que en su momento, en caso de acreditar la irregularidad, presentar una denuncia ante la FGR, la Secretaria de la Función Pública y, en su caso, el congelamiento de cuentas”.

Con Lozoya “hubiera procedido de forma distinta”

Santiago Nieto que con Emilio Lozoya “hubiera procedido de forma distinta” a la de la FGR, ya lo habría procesado por delincuencia organizada en lugar de por asociación delictuosa. Además, hubiese solicitado la prisión preventiva justificada, mientras el exdirector de Pemex presentaba las pruebas.

Sin embargo, manifestó su confianza y respeto a la manera en que se ha realizado la investigación. “El Código Nacional de Procedimientos Penales permite este tipo de figuras: el testigo colaborador y el criterio de oportunidad. Soy de la idea de que se tienen que ejercer, es decir, tenemos que convertir a la Fiscalía -y a las fiscalías- en una academia de canto, porque es la forma más fácil de poder ir subiendo en la escala de la conducta delictiva, sobre todo en temas de delincuencia organizada”, apuntó.

No obstante, dijo que quienes se acogen a estas figuras “necesitan aportar pruebas” sobre las personas que están en los escalafones superiores de la organización criminal. “Arriba de Lozoya solamente estarían Videgaray y Peña Nieto”. O bien, que se denuncien conductas acreditables que tengan mayor gravedad, “donde podrán estar los temas de presuntos sobornos por la reforma energética y por el resto de las denominadas reformas estructurales”. Consideró que por lo menos se llevó a Lozoya ante los tribunales y que se debe seguir haciendo con el resto de personas que infringieron la voluntad popular.

En otro momento de la entrevista aseguró que tiene absoluto respeto por el fiscal Alejandro Gertz Manero y que lo más importante es el trabajo de manera coordinada.

Nieto Castillo dijo que en la denuncia de hechos presentada por Lozoya encontró elementos que no se ajustan a la verdad, como el señalamiento a José Antonio Meade en el caso de la planta de Etileno XXI, ya que éste no era secretario de Hacienda cuando ocurrió la operación y “hasta el momento”, no se tiene acreditada su participación en los hechos.

Lo mismo sucede con la acusación al gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa: “Se señala que hubo una especie de intercambio de favores para poner a un hermano suyo en un puesto público en Pemex, cuando en realidad en esas fechas ya estaba en ese cargo y lo que hacen es no moverlo”.

El titular de la UIF rechazó que exista un pacto del gobierno actual con el expresidente Enrique Peña Nieto para no tocarlo, pero que se deben seguir las investigaciones a efecto de que las autoridades ministeriales y jurisdiccionales resuelvan el caso.

Sobre el vídeo en el que se ve a Rafael Caraveo y a Guillermo Gutiérrez Badillo recibir fajos de dinero, presumiblemente para sobornos a legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) por la aprobación de la reforma energética, dijo que ya fue presentada una denuncia contra el primero.

Precisó que se encontraron “líneas financieras” entre Caraveo y el entonces senador panista Jorge Luis Lavalle Maury. En torno a Gutiérrez no se han encontrado mayores elementos ni vínculo financiero con el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez. En su declaración, Emilio Lozoya señaló a Domínguez como uno de los beneficiarios de sobornos para impulsar la aprobación de la reforma energética.

Del resto de los panistas señalados por Lozoya, como el exsenador Ernesto Cordero, el excandidato presidencial Ricardo Anaya, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, comentó: “Sí hemos encontrado cosas raras en varios de ellos, no puedo dar datos por el deber de sigilo de las investigaciones, pero creo que lo importante es que ni con personas vinculadas con el PRI ni con el PAN y por supuesto menos con Morena, puede haber una actitud de dejar en un caso de impunidad todos estos hechos del pasado”.

Los depósitos de Pío López Obrador

Santiago Nieto habló también sobre el vídeo en el que se ve al consultor David León entregar dinero en efectivo a Pío López Obrador, hermano del presiente, para supuestamente apoyar financieramente a Morena: “¿Qué encontramos con Pío López Obrador? Compró una camioneta en 2013, depositó 200 mil pesos en efectivo en una cuenta suya, tiene otro depósito por 400 mil pesos dos años después y tiene una transferencia a Canadá por 14 mil. Es decir, significativo contra 151 millones de dólares, contra 10 millones de dólares en sobornos o contra lo que señala el propio señor Lozoya”.

“¿Un particular a otro particular le puede dar dinero en efectivo? La respuesta es sí. ¿El dinero se incorporó al partido político? Entonces el partido político debió de haberlo registrado y ahí estamos en una causal que pudiera ser una violación formal dentro de las reglas de financiamiento de los partidos políticos y eso tendrá que determinarlo el Instituto Nacional Electoral (INE)”, mencionó.

Aclaró que ya se entregó la información a la Fiscalía de Delitos Electorales (FEDE) y al INE: “Se les ha entregado toda la información que se encontró en el sistema financiero respecto a las operaciones de los dos personajes que aparecen, tanto de David León como de Pío López Obrador. Reiteró que “cuando hay una importante operación en efectivo que no toca el sistema financiero […] la UIF no puede verla”. Apuntó que la FEDE tendrá que determinar el origen de los recursos y si fueron utilizados en campañas electorales.

En el caso de Emilio Lozoya y otros como el de Gerardo Sosa Castelán, exdirector del patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), se tienen registrados sus movimientos financieros porque sucedieron mediante transferencias de fondos.

En ese sentido, apuntó que el país tiene un grave problema con la economía informal, que ronda el 57 por ciento, mientras que la economía bancarizada alcanza el porcentaje restante. Reveló que “un alto funcionario del sexenio pasado” recibió 40 millones de pesos en efectivo en una cuenta de inversión, aunque no precisó el nombre.

En torno a los señalamientos de enriquecimiento contra Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad, Nieto señaló que se tienen registrados los movimientos pertenecientes a su pareja sentimental: “Hasta este momento no tenemos ninguna otra autoridad que nos haya pedido la información. Por supuesto es un tema que no se encuentra cerrado, como no se encuentran cerrados los temas que no hayan sido denunciados ante la FGR o ante la Función Pública, porque no terminamos nuestra acción”.

En cuanto al hijo de Bartlett comentó que en su momento se encontraron “discrepancias fiscales importantes”, por lo que se entregó la información a la Secretaría de la Función Pública, así como al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Nieto aseguró que aún quedan espacios de corrupción: “Este asunto que acabamos de platicar del hijo de Manuel Bartlett con la contratación en el Seguro Social es un tema. Hemos denunciado casos de empresas fachada que están todavía circulando por el gobierno. Hemos tenido el caso de las aduanas, pero nosotros ya presentamos seis denuncias contra los administradores aduanales designados en este gobierno, por encontrar casos casos de corrupción dónde se utilizaban empresas fachada; utilizaban incluso a su padre o a su madre de ochenta años para recibir los recursos y luego triangularlos a las cuentas de estos administradores aduanales. Todo esto, por supuesto que son temas vinculados con corrupción y son temas que se han denunciado”.

Confirma amenazas de muerte en su contra

Rechazó que la UIF se centre en casos políticos y relató que se han presentado diversas denuncias por delitos fiscales y financieros, como los de las llamadas empresas ‘factureras’ o el outsorcing ilegal; también se ha denunciado el robo de hidrocarburos y otros delitos que involucran a la delincuencia organizada.

Confirmó que recibió amenazas de muerte: “Hubo una llamada interceptada por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) respecto a que iba a venir un comando armado a la Ciudad de México, unos días antes de que fuera el atentado contra Omar García Harfuch”. De acuerdo con el CNI, había más objetivos, además del secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

“Por otro lado, tuvimos un correo electrónico que llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto al presidente de la Corte y a mi persona. No sabemos si sea cierto”.

Refirió que al Cártel Jalisco Nueva Generación se le bloquearon cuentas por mil millones de pesos y a Unión Tepito cuentas por 450 millones de pesos.

Cuentas del general Salvador Cienfuegos Zepeda:

“Estamos en proceso [de revisar sus cuentas] y evidentemente, si nos solicita tanto la Secretaría de la Función Pública como la Fiscalía General de la República, que tiene la carpeta de investigación abierta contra el general, en ese momento le entregaremos la información que se requiera”.

Cuentas de partidos que buscaron el registro ante el INE:

“Nos pidió el Instituto Nacional Electoral que revisáramos el tema de México Libre. Se entregó la información de todos: México Libre, Redes Sociales Progresistas, etcétera. Las organizaciones de ciudadanos que pretendían constituirse en partidos políticos. Remitimos la información en torno a lo que consideramos que pudiera ser una irregularidad”.

Cuentas de Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA):

“No se le ha descongelado todo. Sí hubo una parte de Ancira que se le descongeló, inclusive sin que hubiera el juicio de amparo. Esto, por algo muy sencillo: uno de los temas que tiene que ver la UIF es proteger el sistema financiero y la economía nacional. Tenemos el caso de Altos Hornos de México, que representaba el treinta por ciento de la economía de Coahuila. Se hace el congelamiento de cuentas, se incorpora a la lista de personas bloqueadas, tanto a Ancira en lo personal como a AHMSA. Sin embargo, se ordena que los bancos -sin desincorporarlo de la lista de personas bloqueadas- les permitan tener operatividad para pagar trabajadores, accionistas, proveedores, porque no se puede detener la economía”.

Sobre la trata de personas y la corrupción política:

“La trata de personas también está vinculada con corrupción política. No es posible que haya movimientos de trata de ese tamaño llevando niñas mexicanas a Estados Unidos para temas de prostitución forzada, para tenerlas en trailers, en el que los campos de recolección de vegetales; por supuesto está la corrupción política, está la delincuencia organizada. Solamente vamos a poder detener la delincuencia organizada si combatimos la corrupción política que le da cobijo, la corrupción judicial y ministerial que les genera halos de protección jurídica vía no ejercicio de la acción penal o vía concesión de suspensiones en juicios de amparo. Ataquemos la base social, solamente se podrá hacer con desarrollo económico evidentemente y que ataquemos las estructuras financieras”

Fuente: Aristegui Noticias