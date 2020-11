Pachuca golea 3 a 0 al Santos Laguna y avanza a Cuartos de Final

Triste despedida tuvo Santos Laguna del Torneo Guard1anes 2020, al ser eliminado en repechaje por goleada de 3 goles contra 0 frente al Pachuca, la noche de este sábado en el Estadio Corona de Torreón.

Todo lo que se especulaba de la debilidad del Pachuca por los jugadores contagiados por covid-19, resultó ser un mito para el encuentro ante Santos Laguna, ya que el conjunto hidalguense no se vio mermado, por el contrario, propuso en el mismo TSM y superó ampliamente a los albiverdes, quienes sorprendieron por las carencias mostradas en defensa y ataque.

Los Tuzos salieron a buscar de inmediato el arco santista, sorprendieron con sus arribos de peligro sobre el arco de Acevedo. La primera de peligro fue a balón parado, un centro al área que terminó con un remate de Gustavo Cabral, solo frente Acevedo, pero su cabezazo salió por encima del arco a los 7 minutos.

Después de mucho batallar en el arranque, Santos comenzó a generar llegadas, un centro de Sandoval a segundo palo fue cortado por el arquero Ustari, quien anticipó antes que Rivero rematara.

¡CONTUNDENCIA!

Pachuca respondió con centro desde sector izquierdo, Nurse desvió con la cabeza y Cabral en el área chica metió cabeza que pegó a un costado de la red al 12′.

El cuadro visitante le estaba rematando en el área a Santos, que sufrió con los balones por aire, los centros fueron sus avisos y los albiverdes no ajustaron, siguieron expuestos y evidenciados por la movilidad tuza.

La aproximación más clara de los locales en la primera parte se derivó de un mal despeje de Ustari, Furch cortó, dio a Cervantes, quien a su vez abrió a la derecha para Orrantia. El ‘Charal’ avanzó, mandó centro a primer palo y en el intento de despeje de la zaga y la presión de Julio César, el rebote pegó en el arquero, luego en el poste y recuperó el propio guardameta.

Otra de Santos al 29′, un centro rechazado por Ustari, la pelota quedó a la derive y a tiempo barrió la defensa antes de que Furch rematara de frente al arco.

Pero Pachuca, a pesar de que trató de administrarse físicamente haciendo tiempo, cuando atacó puso en apuros a la zona baja albiverde. Al 35′ Aguirre por sector izquierdo metió centro al corazón del área y Víctor Guzmán llegó barrido para puntear la pelota en las narices de Carlos Acevedo para empujar a la red y el 0-1 que complicó la situación a Santos.

Almada no modificó a pesar de que su equipo se perdió y no tuvo capacidad de reacción, así que para la segunda mitad la necesidad de ajustar era evidente. Pero no lo hizo, Santos siguió frío, como si tuviera el partido a su favor.

Eso lo aprovechó el cuadro hidalguense, al 54′ en cobro de tiro libre, Acevedo rechazó a su derecha, Sosa contrarremató en dos ocasiones y en la cuarta, que fue de Oscar Murillo ya no pudo el guardameta y Pachuca ya ganaba 0-2.

Lamentablemente Santos se entregó, Pezzolano modificó y le puso más complicado el accionar albiverde, en su obligación por ofender quedó muy expuesto al contragolpe. Pachuca pudo acabarlo temprano, pero perdonó.

Rivero tuvo la suya en un balón filtrado al área, pero el uruguayo no pudo superar a Ustari, quien achicó para contener la acción al 68′.

Un cabezazo de Gorriaran pasó silbando el arco de Tuzos, Santos trató de reaccionar con los ajustes de Almada, quien mandó a la cancha a Lozano, Prieto y Garnica, pero no le resultó nada, el ánimo albiverde estaba por los suelos y estaba siendo claramente superado.

Fue Roberto de la Rosa quien mató cualquier intento de reacción de Santos al marcar el 0-3 al minuto 85.

Fuente: Milenio