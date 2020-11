Putla convoca a sumarse a la campaña #QueTeCaigaEl20

Para erradicar la violencia de género, el municipio de Putla Villa de Guerrero, convocó a sumarse a la campaña #QueTeCaigaEl20, Tejamos una Historia sin Violencia para las Mujeres, impulsada por la Secretaría de los Pueblos Indígenas y Afromexicano (SEPIA) del gobierno de Oaxaca y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM).

“Dejemos de ser ajenos y ajenas porque muchas veces pensamos que le pasará a alguien más allá fuera de mi casa y mi familia. Si no conocemos los tipos de violencia, nos damos cuenta que nosotras somos violentadoras o que hemos sido víctimas de violencia. No hay que ser ajenos y ajenas a qué estamos inmerso. Esto no es natural, pero lo hemos aprendido a lo largo de la vida y lo llegamos a reproducir enseñando a nuestras hijas e hijos”, destacó Blanca Azucena Guzmán Guzmán, Facilitadora del CDM (Centro para el Desarrollo de las Mujeres) Putla, tras la presentación de los materiales de la campaña.

De su lado Leticia Hernández Figueroa, presidenta del DIF municipal destacó que cada una de las historias plasmadas en los materiales habla de las realidades que viven las comunidades de Putla, municipio ubicado en la Sierra Sur, por lo que convocó a todos y todas a sumarse a la campaña.

Irma Bautista Sánchez, titular de la Instancia Municipal de la Mujer, quien ayudó en la traducción de los materiales agregó que en su conjunto #QueTeCaigaEl20 ayudará a hombres y mujeres a reflexionar para entender que la violencia no es normal.

Putla Villa de Guerrero es uno de los 30 municipios (27 Indígenas y 3 afro) con Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, a dónde la campaña será llevada a ras de tierra.