Giran orden de aprehensión contra Rosario Robles por delincuencia organizada y lavado de dinero

Un Juez Federal liberó una orden de aprehensión en contra de Rosario Robles Berlanga, exsecretaria de Estado durante la administración de Enrique Peña Nieto, por su probable participación en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, también conocido como lavado de dinero.

La orden de captura a la que tuvo acceso ejecentral también incluye la acusación en contra de Simón Pedro de León Mojarro, excoordinador de Delegaciones de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) bajo la administración de Rosario Robles, a quien se le señala, al igual que a la exsecretaria, de su probable responsabilidad en el delito de delincuencia organizada, el cual amerita prisión preventiva oficiosa.

La orden de detención librada en contra de la también extitular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano se da a conocer a unos días de que la exfuncionaria acusó a la Fiscalía General de la República (FGR) de ofrecer impunidad a sus excolaboradores a cambio de declaraciones “a modo”; mientras que en su caso, se dijo ser una rehén de la dependencia que encabeza Alejandro Gertz Manero para obligarla a que señale como responsables a exfuncionarios del gobierno anterior de mayor jerarquía que ella.

“Yo no mentiré para obtener mi libertad. No quiero salir por la puerta de atrás. Seguiré luchando por las causas legales porque soy inocente, porque confío que alguien en el sistema judicial tendrá la valentía de aplicar la ley, porque creo en un sistema de justicia que tiene un enfoque garantista, defensor de los derechos humanos, y porque espero una respuesta positiva de los organismos internacionales a los que también he recurrido» reveló Robles Berlanga a través de un carta que fue difundida en su cuenta de Twitter el pasado 26 de octubre.

En la audiencia celebrada precisamente ese lunes 26, la defensa de Rosario Robles solicitó la suspensión del proceso contra la exfuncionaria, argumentando que el delito de ejercicio indebido del servicio público, por el que se mantiene recluida en el penal femenil de Santa Martha Acatitla desde el pasado 13 de agosto de 2019, habría quedó «derogado» tras la publicación de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Sin embargo, en la audiencia intermedia realizada desde el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, el juez Ganter Villar Ceballos determinó que la anulación de la causa penal solicita por los abogados de la exfuncionaria no era procedente al considerar que no se habían presentado argumentos novedosos a los presentados cuando se le vinculó a proceso; y consideró que el análisis de dicha petición debería corresponder a la audiencia de juicio oral.

Sobre el asunto, y a petición de la defensa de la exsecretaria, quienes solicitaron un plazo para terminar de analizar dos peritajes que pretenden presentar como elementos de prueba en favor de su defendida, el juez de control resolvió aplazar la audiencia intermedia para el próximo martes 8 de diciembre.

En el caso de Simón Pedro de León Mojarro, a quien la entonces PGR acusó del presunto quebranto a la hacienda pública por un monto de 124 millones 100 mil pesos por haber suscrito un contrato «de manera indebida» entre la Universidad Intercultural del Estado de México (UIEM) y la extinta Sedesol, en marzo de 2015.

No obstante el juez de control Fernando Payá Ayala desestimó vincular a proceso a León Mojarro por el presunto delito de uso indebido de atribuciones y facultades, al señalar que no encontró elementos suficientes en la acusación del Ministerio Público federal.

