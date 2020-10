NASA revela los sonidos más aterradores del universo

La NASA utilizó su tecnología y recopiló una nueva colección de sonidos siniestros de las profundidades del espacio, listos para ser escuchados en Halloween.

A través de su cuenta en SoundCloud la NASA publicó un listado con 13 pistas llamada “Sonidos siniestros del sistema”, la cual está llena de nuevos “gemidos” y “silbidos” del universo que asustarían a las criaturas más macabras, informó la NASA.

🔊 Our new @SoundCloud playlist captures all the creaks, howls, and cackles of our universe. This #NASAHalloween, dive into the deepest depths of space: https://t.co/unCW8BG9SN https://t.co/EfBS1p29q5

— NASA (@NASA) October 28, 2020